村上佳菜子、イケメン夫顔出し パーティーでの夫婦2ショット公開「お似合いです」「憧れる」
【モデルプレス＝2025/09/17】プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子が17日、自身のInstagramを更新。夫との仲睦まじい夫婦ショットを公開した。
【写真】村上佳菜子、イケメン夫顔出しの2ショット
村上は「オープニングパーティーに豊とお邪魔して来ました」「結婚式を思い出しました」と報告。タキシードと着物を身につけた夫婦2ショットで、夫の豊さんとの仲睦まじい姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「素敵すぎる」「最高の夫婦」「お似合いです」「憧れる」「美男美女」「幸せそう」などのコメントが寄せられている。
村上は2024年3月に2024年3月に一般男性・豊さんとの結婚を報告。同年9月18日には、宮古島で結婚式を挙げたことをInstagramに投稿していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】村上佳菜子、イケメン夫顔出しの2ショット
◆村上佳菜子、夫婦2ショットを披露
村上は「オープニングパーティーに豊とお邪魔して来ました」「結婚式を思い出しました」と報告。タキシードと着物を身につけた夫婦2ショットで、夫の豊さんとの仲睦まじい姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「素敵すぎる」「最高の夫婦」「お似合いです」「憧れる」「美男美女」「幸せそう」などのコメントが寄せられている。
村上は2024年3月に2024年3月に一般男性・豊さんとの結婚を報告。同年9月18日には、宮古島で結婚式を挙げたことをInstagramに投稿していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】