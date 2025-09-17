風間俊介、撮影合間の“されるがまま”な動画に反響「こんなにきゃわわな42歳おる!?」「バブい…」
俳優の風間俊介が17日、テレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』（毎週金曜 深0：12〜）の公式SNSに登場。「ネクタイと髪の毛を直してもらっている雀」と題し、クランクイン前というオフショット動画が公開された。
インスタの投稿では「スタイリストさんとヘアメイクさんが、直し中の様子をお届け こちらはまだクランクイン前、カウントダウン動画を撮った時のもの…！懐かしいです」とつづり、スーツ姿で見事に“されるがまま”な風間の動画がアップされた。
この投稿にファンや視聴者からは「ヘアセットして貰ってる時の、風間さんまたイケメンですね。この上目遣いも可愛い。可愛さとかっこよさのギャップ」「こんなにきゃわわな42歳おる!?」「この前までZIPの最後の企画を失敗する演技派俳優ってだけだったのに。今ではされるがままの姿が可愛い」「この動画ずっと見ていられます 新しいジャンルの癒し動画ですか？」「可愛すぎる40代…」「バブい…」「私より歳上だとは信じ難い…」「可愛いとしか言いようがない」などの反響が寄せられている。
