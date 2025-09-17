900万部を超える大ベストセラーとなり、アニメ化・実写化などのメディアミックスも果たした『わたしの幸せな結婚』。そのシンデレラストーリーは女性読者に強く支持され、今も続くムーブメントのはしりとなったが、その作品と舞台を同じくして、作者・顎木あくみさんが新たに執筆した和風恋愛ファンタジー小説『人魚のあわ恋』をご存知だろうか。

【写真】この記事の写真を見る（6枚）

八百比丘尼の人魚伝説を題材に綴られる本作は、小説第1巻が2024年2月に発売になったばかりだが、同年11月から早くもコミカライズ版がスタートした。連載は現在、文藝春秋が運営するWEBまんがサイト「Seasons」にて毎月第1・3金曜日に最新話が更新され、人気を博している。





そして9月16日に迎えた第2巻の発売を記念して、今回はコミカライズを担当した漫画家・タムラ圭への特別インタビューを敢行。コミカライズに至る経緯や、作品への思いについてお聞きした。

漫画家・タムラ圭に『人魚のあわ恋』コミカライズ版の秘密を聞いた





――『人魚のあわ恋』のコミカライズ版の作画を担当されることになったいきさつを教えてください。

現担当編集さんと以前別の作品をご一緒していたご縁で、ありがたくもお声をかけて頂きました。あの顎木先生の新作小説をコミカライズするというお話、私が担当してもいいのかという複雑な心境になりましたが、こんな機会今後一生ないと思いお引き受けしました。本当に光栄です…！

――オファーを受けて、『人魚のあわ恋』の原作小説を初めてお読みになった時の印象を教えてください。

仄暗さと華やかさとのギャップがとても面白い作品だなと思いました。

“人魚の血の娘”ということで朝名は家族には虐げられていますが、その中での華やかな女学院生活、そして先生との恋愛がありいろんなドキドキ感を味わえる。

前半は朝名のことを知りながら緊張感を持ちつつ読み進め、後半は一気に読破しました。

――ひといきに読み終えてしまうほど心に刺さったとのことで、そんな『人魚のあわ恋』の中での好きなセリフを教えてください。

「笑顔でいる人のところに幸せはやってくるんだよ」です。おそらく咲弥もさらりと何気なく発した言葉かとは思うのですが、朝名がずっと大切に心の支えにしてきた力が宿った言葉だからです。





――作品を読むなかで、特に好きになったキャラクターはいますか。

朝名です。なんといっても健気すぎて…8年前に咲弥からもらった言葉も大きいと思いますが、過酷な運命を背負っている中でも周りへの配慮ができる優しい子だなと、描きながら涙が出てきそうになる時があります。





――キャラクターへのこだわりは、作画にも随所に現れていると思います。本作は明治・大正時代の日本のような、ロマンある世界観で描かれており、登場人物たちの和装が素敵です。着物の柄のセレクトやキャラごとの着こなしのポイントなどはありますか？

あります。たとえば制服の袴着物ですが、優等生（を装う）・朝名は規則正しい模様の柄、牡丹のように優雅な杏子さんは華やかな牡丹柄などですね。

――タムラさんもお着物がお好きなのでしょうか。

私自身は、着物を着こなせる方は素敵だなと思うのですが、身近に着ている人がおらず、なかなか和装に接したり着る機会がなくて…でもいつか漫画の参考にするべく、着付けなど習ってみたいです。

――そんな『人魚のあわ恋』は、現在コミカライズ第2巻が発売したてです。カバーイラストでこだわったポイントを教えてください。

1巻からの朝名と咲弥の距離感の違い、話の内容に沿ってお互いと向き合って心開いていく様子を描きました。着物の色は巻数ごとに変えるというお話をしていて、今回は水色になったのですが、知的でクールな朝名にピッタリな色だなと思っています。発売が9月なので、柄はその頃に見ごろを迎えるお花の桔梗にしました。着彩前に編集担当さんから、桔梗の花言葉のひとつが「永遠の愛」だと教えて頂き、今後の2人の幸せを祈りながら仕上げました！





――第2巻収録話の中で、特に“推しのシーン”はありますか？

朝名と咲弥の2人で街へ繰り出すデート回でのあんぱんを食べるシーンです。原作を読んだ時から、ここは2人の距離が最高潮に近づく特別なシーンにしたかったので、担当編集さんとも相談し、コミカライズではさらに甘くきゅんとするシーンを加えさせて頂きました。

――現在、連載はすでに12話まで公開が進んでいますが、これから描くのが楽しみなシーンはありますか。

朝名と咲弥の恋の進展はもちろんですが、まだまだ謎の多い後輩、智乃とのシーンを早く描きたいです！





――漫画家として、本作の主人公・朝名と、彼女に惹かれ助け出そうとする婚約者・咲弥には、それぞれどんな思いを抱いていますか。

朝名にはもっと自分の好きなように生きて欲しい！

咲弥には朝名を幸せにして欲しいし自分にも優しくして欲しい！

――ありがとうございました。最後に、『人魚のあわ恋』を楽しんでくださっている読者のみなさんに、ひとことお願いします。

いつも応援して頂きありがとうございます！

これからも作品の世界観を大切にさせて頂きつつ、コミカライズならではの色を加えさせていただきながらがんばって描いていきたいと思っていますので、楽しみにして頂けたら幸いです！

◇ ◇ ◇

主人公・朝名の抱えた秘密が明らかになる第2巻、彼女を虐げる実の家族から、朝名を救おうとする咲弥がとった行動は――。ますます広がっていく『あわ恋』ワールドに注目いただきたい。

タムラ圭（たむら・けい）

漫画家。小学館などで恋愛漫画・猫漫画などを多数執筆。やわらかで甘い作風が女性読者に広く支持される。著書に『本能レベルで愛してる』（原作・春田モカ／スターツ出版刊）、『天ヶ瀬くんは甘やかしてくれない。』（原作・みゅーな**／スターツ出版刊）など。

（文藝春秋コミック編集部／文春コミック）