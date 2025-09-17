先月28日に山形県酒田市で起きた、女子中学生がはねられ意識不明になった交通事故で、きょう山形地検は車ではねた男（62）を過失運転傷害の罪で起訴しました。

【写真を見る】【速報】酒田市の女子中学生意識不明の事故 はねた男は過失運転傷害で起訴 検察は危険運転での起訴はせず（山形）

この事故をめぐっては、警察が男を過失運転傷害の疑いで逮捕したものの、危険な運転だったとして危険運転傷害の疑いで送検し、検察の判断を待っていました。

女子中学生は、きょう現在、意識不明のままとなっています。

■事故を振り返る

警察や消防によりますと、８月２８日の午後３時前、酒田市亀ヶ崎の交差点で、中学３年生の女子生徒が軽乗用車にはねられました。現場は、横断歩道はあるものの信号機のない十字路交差点。女子生徒は横断歩道を渡っていたということです。

事故の衝撃で、女子生徒は１０数メートル先に飛ばされ、頭などを強く打ち、意識不明の重体となりました。

■事故はなぜ起きた

事故当時、交差点では横断歩道を渡ろうとした女子生徒のために、車が１台停まろうとしました。そのうしろから走ってきた黒い軽乗用車。この軽乗用車が事故を起こします。

女子生徒は、車が停まってくれたことを受けて道路（横断歩道）を渡っていたところで、停まった車を追い抜き、前に出て来た軽乗用車にはねられたのです。

警察は軽乗用車を運転していた当時医療法人職員の男（６２）を、過失運転傷害の容疑で現行犯逮捕しました。男は容疑を認めているということです。

■容疑が「危険運転」に切り替わった

しかし８月２９日、警察は男の容疑を「危険運転」に切り替え送検しました。なぜ容疑の切り替えが行われたのでしょうか。

男が最初に逮捕された容疑は「過失運転」。これは簡単に言えば「不注意による事故」を意味します。しかし「危険運転」になると「ドライバーの運転行為により命や身体に危害が加わった」ことを意味し、罪が重くなります。この違いは非常に大きいものです。

警察はＴＵＹの取材に対し、危険運転傷害に切り替えた理由について、「容疑者の運転が危険運転に該当すると判断したため切り替えた。何を危険と判断したのかなど、具体的なことについては、これから捜査するので言えない」としていました。

■検察は・・・

こうした中で注目されていたポイントが、はねた男が何の罪で起訴されるのか、でした。警察が”危険運転”に切り替え送検したのにはそれ相応の理由があったはずですが、検察はそれを踏まえてもなお、危険運転での起訴は見送った形です。

この事故についてお伝えするたびに、ハンドルを握る人すべてがこの事故のことを共有し、同じような事故が起きないようにできたら。そう思わずにはいられません。