自民党総裁選をめぐり、小泉農水相が石破首相に対して立候補する意向を伝えました。

小泉農水相「私の地元で総裁選の出馬の意向を地元の支援者に伝えたので、今日は総理に改めて、私から地元への報告をしてきましたと、(首相から)しっかり地方のことを頼むねと、そういったお話をいただきました」

小泉農水相は会談後、石破路線を継承するか問われ、「地方経済・防災庁・農政はしっかりと引き継ぐ」と強調しました。20日に立候補会見を行う方向で調整しています。

自民党・茂木前幹事長「日本どこにあるかわかる？ そうそうそうそう」

茂木前幹事長は東京都内のこども園を視察し、保育士の処遇改善に取り組む考えを強調しました。

一方、小林元経済安保相は、自身を支持する議員の事務所などに挨拶まわりをしました。

自民党・塩崎彰久議員「中堅若手の期待、めちゃくちゃ大きいですから、自民党再起動、よろしくお願いします」

小林元経済安保相「力をひとつに突破していきますので、よろしくお願いします」

このほか、林官房長官は18日に立候補の会見を行い、高市前経済安保相は19日、立候補の会見を行う方向で調整しています。