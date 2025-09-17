ニューストップ > スポーツニュース > 国内・Jリーグニュース > 一瞬の隙も許されない昇格争い。J2番記者座談会ライブ(水戸×長崎×… 一瞬の隙も許されない昇格争い。J2番記者座談会ライブ(水戸×長崎×大宮)【9/18(木)21時スタート】 一瞬の隙も許されない昇格争い。J2番記者座談会ライブ(水戸×長崎×大宮)【9/18(木)21時スタート】 2025年9月17日 16時56分 J論 リンクをコピーする みんなの感想は？ 9月18日(木)21:00LIVEスタート予定J2番記者さんが『J2の今』を伝えるJ論チャンネル。今回は・佐藤拓也さん「デイリーホーリーホック」・松澤明美さん「大宮花伝」・藤原裕久さん「長崎サッカーマガジン「ViSta」」上記サイトの3人が集合し『J2昇格争い大展望』などについて語るLIVE配信を行います。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 大混戦！今、何が起きている？J2番記者座談会LIVE(大宮×水戸×長崎)【5/22(木)21時スタート】 追い上げの夏、巻き返しの夏。J2番記者座談会ライブ(長崎×秋田×山口)【7/24(木)21時スタート】 J2前半戦を総括。番記者座談会ライブ(水戸×熊本×長崎)【7/3(木)21時スタート】