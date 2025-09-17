9月18日(木)21:00LIVEスタート予定

J2番記者さんが『J2の今』を伝えるJ論チャンネル。

今回は

・佐藤拓也さん「デイリーホーリーホック」

・松澤明美さん「大宮花伝」

・藤原裕久さん「長崎サッカーマガジン「ViSta」」

上記サイトの3人が集合し

『J2昇格争い大展望』

などについて語るLIVE配信を行います。