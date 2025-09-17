田中律子「おじちゃんの畑で収穫した」野菜で無水カレー手作り「理想的」「尊敬します」
【モデルプレス＝2025/09/17】女優の田中律子が17日、自身のInstagramを更新。手作りの無水カレーを公開した。
【写真】田中律子「おじちゃんの畑で収穫した」野菜で無水カレー手作り
田中は「下のおじちゃんの畑で収穫した、ナス6本、トマト6個、パプリカ4個、買ったのは、カレー粉、挽肉と玉ねぎ、にんじん 全部細かくカットして鍋に入れて、無水カレー作りました、無水カレー、ホント美味しい」とコメントし、手料理を披露した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう！」「素敵な生活ですね」「真似したい」「理想的」「尊敬します」「料理上手」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
