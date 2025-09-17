渡辺美奈代、イケメン次男の好物使用した豪華手料理披露「ご飯が進みそう」「すごい」の声
【モデルプレス＝2025/09/17】歌手でタレントの渡辺美奈代が16日、オフィシャルブログを更新。タレントで次男・矢島名月の好物を取り入れた家庭料理や常備菜を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】渡辺美奈代、イケメン次男の好物で料理
この日、まず「名月の好きな」と題してブログを更新した渡辺は、絵文字を交えながら、次男の好物であるきくらげを使いながら調理する様子を公開。続けて「きくらげの卵炒め」と題したブログでは、ふわふわ卵ときくらげを炒めた料理の写真を披露し、「名月から 美味しい いただきました」と嬉しそうに報告した。
また「ヘテ唐辛子」と題してブログを更新。タッカンマリのタテギを作るために購入していた韓国産の唐辛子を使い、作り置き料理に挑戦したことを報告したり、「長芋キムチ」と題した別ブログでは、大根ではなく長芋を使ったキムチの仕込みの様子や、赤く染まった長芋とニラにごまを散らした完成写真を公開し、鮮やかな一品を紹介した。
最後に「ピリ辛味噌炒め」と題してブログを更新。ファンから贈られたナスを使い、「つけてみそ かけてみそ」で味付けしたピリ辛ナス炒めを公開し、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「名月くんに共感します」「とっても美味しそう」「名月くん良かったですね」「すごい」「ご飯が進みそう」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
