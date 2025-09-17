「貫井」はなんて読む？「ぬきい」ではありません！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「貫井」はなんて読む？
「貫井」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、「ぬ」から始まる東京都の地名です。
いったい、「貫井」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ぬくい」でした。
貫井は、東京都練馬区に位置しています。
この地名は、かつてこの地を訪れた弘法大師が、水不足に苦しむ村民の姿を見て、持っていた錫杖で地面を貫いたところ水が湧き出し、村人を救ったことから由来しているのだそう。
現在は、住宅街と工業地帯が共存するエリアとなっており、南部には練馬区立美術館や練馬区立貫井図書館がある緑豊かな「美術の森緑地」も存在し、地域の憩いの場となっていますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
