「貫井」はなんて読む？「ぬきい」ではありません！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「貫井」はなんて読む？

「貫井」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、「ぬ」から始まる東京都の地名です。 いったい、「貫井」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ぬくい」でした。 貫井は、東京都練馬区に位置しています。 この地名は、かつてこの地を訪れた弘法大師が、水不足に苦しむ村民の姿を見て、持っていた錫杖で地面を貫いたところ水が湧き出し、村人を救ったことから由来しているのだそう。 現在は、住宅街と工業地帯が共存するエリアとなっており、南部には練馬区立美術館や練馬区立貫井図書館がある緑豊かな「美術の森緑地」も存在し、地域の憩いの場となっていますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『練馬わがまち資料館』

・『練馬区公式ホームページ』

ライター Ray WEB編集部