10年ぶり復活！ トヨタ新「“4人乗り”スポーツカー」発表！ 全長4.2m級の「コンパクトボディ」に“後輪駆動”採用！ 走行性能も強化の鮮烈イエローモデル「GR86 RZ“Yellow Limited”」が販売店でも話題に

鮮烈イエローのハチロク

トヨタGAZOO Racingは2025年9月5日、「GR86」の特別仕様車「RZ“Yellow Limited”」を発表しました。

鮮やかなイエローカラーと専用装備をまとった限定モデルに、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

10年ぶり復活のイエローマシン！

GR86は、駆動方式にFR（後輪駆動）を採用するコンパクトな2ドアクーペです。初代モデルは2012年に「86」として登場し、スバルとの共同開発によって誕生しました。

現行モデルは2021年にフルモデルチェンジを行った2代目で、車名も「GR86」として新たなステージへと進化しています。

パワーユニットには2.4リッター水平対向エンジンを搭載し、最高出力235馬力・最大トルク250Nmを発揮。軽量・低重心設計による高い操縦性と、ダイレクトな加速感が魅力のピュアスポーツカーとして、幅広い層から支持を集めています。

ボディサイズは、全長4265mm×全幅1775mm×全高1310mmで、ホイールベースは2575mmとなっています。乗車定員は4名です。

今回発表された「RZ“Yellow Limited”」は、RZグレードをベースにした特別仕様車です。ボディカラーには「サンライズイエロー」を採用し、18インチアルミホイールはダークグレーメタリックで塗装。精悍な印象を際立たせています。

初代86でも「GT“Yellow Limited”」としてサンライズイエローの限定車が発売されていました。今回のRZ“Yellow Limited”は、実に10年ぶりの同カラー復活です。

インテリアにもエクステリアと調和したデザインが施され、ステアリングホイールやシート、シフトブーツ、ドアトリムにイエローのステッチをあしらい、「YELLOW LIMITED」の専用刺繍も配置。スポーティさと遊び心が融合した仕上がりです。

さらに、通常のRZグレードではオプションとなるbrembo製ブレーキやSACHS（ZF）製ショックアブソーバーを標準装備し、走行性能も強化されています。

車両価格（消費税込）は、6速MTモデルが389万7000円、6速ATモデルが399万5000円。抽選販売期間は9月5日から21日までとされており、全国300台限定での販売となります。

※ ※ ※

GR Garage各店舗ではすでに応募が多数集まっているようで、都内販売店の営業スタッフは以下のように話します。

「300台限定という希少性もあり、すでに多くのお問い合わせをいただいております。抽選販売になるため、競争率はかなり高いと思われます」

他店舗でも「全国で300台という台数から考えても、多数の応募があると予想されます」との声が聞かれ、注目度の高さがうかがえます。

抽選結果の通知は販売期間終了後に行われる予定で、今後の動向にも関心が集まっています。