女性に非はないのに彼氏から見て評価が下がってしまうこと９パターン
よく考えれば彼女の責任ではないのに、彼氏から見ると彼女の評価が下がってしまう、という不思議な現象があります。一体それはどんなことなのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「女性に非はないのに彼氏から見て評価が下がってしまうこと」をご紹介します。
【１】仲の良い友達に合コン好きの女子がいる
「派手な友達がいるとなんか心配」（20代男性）など、彼女自身はコンサバでも、アクティブな女友達の存在が引っかかることもあるようです。一度しっかり紹介し、女友達との付き合いかたを目の当たりにさせたほうが、誤解が少ないかもしれません。
【２】元カレから頻繁に連絡がある
「まだ未練があるわけ？ ちゃんと別れたんじゃないの？」（20代男性）など、元カレが彼女に未練がありそうだと、複雑な気持ちになる男性もいるようです。SNSでコメントしあう程度でもやきもちを焼く男性はいるので、元カレとの交流には細心の注意を払いましょう。
【３】「エロそう」など奔放なウワサがたつ
「自分の彼女が性の対象にされてるような気がする」（20代男性）など、彼女が男性からエロ目線で見られていると、嫉妬心を隠し切れない男性もいるようです。もし下ネタに乗ってしまうなど、ウワサの元ネタに覚えがあるなら、自分の行動を改めましょう。
【４】夜中に友達から遊びの誘いが来る
「彼氏がいても遊んでくれると思ってるってことだよね」（20代男性）など、男友達にしろ女友達にしろ、夜中に遊びの誘いがあると、「自分といない日はいつもこんな調子なのかな」と心配になる男性もいるようです。彼氏と一緒にいるときは夜中の電話に出ないほうがいいかもしれません。
【５】まわりから「恋多き女」と思われている
「オレとの恋愛も数ある中のひとつなのかと心配になる」（20代男性）など、彼女に「恋多き女」のレッテルが貼られていると、自分の立場がないように感じる男性もいるようです。真偽はどうあれ恋愛体質認定されている女性は、まわりの友達に彼氏を紹介するなどして、彼氏を安心させてあげましょう。
【６】派手な顔立ちのせいで「セクシー系」と言われている
「なんか『遊んでる子』って言われてる気がする」（20代男性）など、彼女が「セクシー」「色気がある」などと評されると、微妙な心境になる男性もいるようです。顔立ちはどうしようもありませんが、せめて服装をコンサバ系にしてはいかがでしょうか。
【７】男友達から恋愛相談を受ける
「女子に恋愛相談するときって絶対下心があると思う」（20代男性）など、自分の過去の行動と照らしあわせて男友達の魂胆に気づき、憤りを募らせる男性もいるようです。優しさがアダになるケースなので、彼氏の気持ちを尊重するなら、恋愛相談はお断りしたほうがいいでしょう。
【８】会社の同僚など身近な男性から告白される
「思わせぶりな態度とってたんじゃないかと疑う」（20代男性）など、彼女が身近な男性から告白されると、彼氏である自分の存在感の薄さを感じ、腹が立つ男性もいるようです。モテる女性はせめて彼氏の存在をオープンにして、ガードを固めましょう。
【９】街でよくナンパされる
「隙があるんじゃない？ 一緒にいるときナンパされると腹が立つ」（20代男性）など、自分の彼女でありながら他の男性にナンパされているのを見ると、なんだか面白くない気持ちになる男性もいるようです。何の気なしに「ナンパされた」報告をして、彼氏の機嫌を損ねないよう気をつけましょう。
ほかにも「彼女に非はなくてもこんなことでポイントダウン」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
