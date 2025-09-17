茨城の謎のソウルフード 真っ赤なイカの正体は：有吉の深掘り大調査
世の中の驚くような情報を、タイトル通り深掘りしてお届けする情報番組「有吉の深掘り大調査」。「テレ東プラス」では、9月11日に放送された番組の中から「【冷蔵庫の変】なぜ赤い？ 茨城県、謎のソウルフード『ニイカ』」の内容を振り返る。
【動画】なぜ赤い？ 茨城県、謎のソウルフード『ニイカ』
この日の番組では、北関東に住む人たち200人以上に声をかけ、冷蔵庫の中身を見せてもらい、現地ならではの食品や意外な食の新常識を紹介した。茨城県で「何が入っているか」と声をかけると、多くの人たちから返ってきた答えは「ニイカ」だった。
「常に（冷蔵庫に）入れています」「ニイカは冷凍しています。いつでも食べられるように」──。人々が当然のように話すその食べ物はどんなものか。ある茨城県民の冷蔵庫を見せてもらった。ビニール袋に包まれていたのは、取材班が思わず「真っ赤っ赤！」とつぶやくほどの赤いイカ。
「タコじゃないですよね」。そう聞いた取材班に、県民は「イカだよ」と断言する。味は「塩っけがある」そう。赤いからといって、からいわけでも酸っぱいわけでもないという。
古くから現地にあるニイカとは、煮たイカのこと（煮イカ）だった。茨城県内の飲食店やスーパーなどで売られていて、塩水に食紅を入れて煮ることで赤くなる。
なぜ赤くしたのか。それは単純に「見た目を良くするため」だという。煮イカは、昭和初期に茨城県内の屋台で売られ始めたのがきっかけで広まった。ただ白いイカでは目立たないため、当時から赤く着色されていたという。
食べ方はさまざまだ。単純に切ってマヨネーズをつけたり、油で揚げて天ぷらにしたり。細かく切ってかき混ぜて、こんがり焼き上げ「煮イカのチヂミ」にする家庭もあった。煮イカは、さまざまな調理法で茨城県民に愛されている「ソウルフード」だった。
常に冷蔵庫に入れています
