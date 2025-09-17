オーイシマサヨシ、鈴木愛理との関係を激白！「俺ら燃えかけてる」：あのちゃんの電電電波
「あのちゃんの電電電波♪」 (毎週火曜深夜2時)。
9月16日（火）の放送は、アニソン界のトップシンガー・オーイシマサヨシが登場。鈴木愛理との"疑惑"について激白！
【動画】オーイシマサヨシ、鈴木愛理との関係を激白！「俺ら燃えかけてる」
オーイシマサヨシがピザを持って登場！
今回で2回目の出演となるオーイシ。前回の放送では、32歳の頃、人気アニメ「ダイヤのA」の主題歌を担当しながらも、まだピザ店でアルバイトをしていたという意外な過去を明かしていた。
ある日の配達先が、20歳の頃に現場マネージャーを務めていた人物の家だったことも。若かりし頃「俺が日本の音楽変えてやる」と豪語していたオーイシ。10年以上経っても音楽一本では食べていけず、配達員として再会してしまったことに、「バイクの上で号泣した」というエピソードも披露していた。
今回はその元アルバイト先「Raja Vetta（ラジャヴェッタ）」のマルゲリータを持参。一口食べたあのちゃんが「美味しい！」と声を上げると、オーイシは満面の笑みで「だって！ ラジャヴェッタのみんな！」と叫んだ。
ピザを味わったところで、ササキ（声：霜降り明星・粗品）が「よくぞ来ていただきました。俺とあのちゃん、聞きたいことあってさ」と切り出す。
聞きたいこととは、元ハロプロ・鈴木愛理との関係について。
オーイシと鈴木は、他局の番組でMCとして共演。番組リニューアル前の最終回では「secret base 〜君がくれたもの〜」をデュエットし、涙で歌えなくなった鈴木のパートをオーイシが即座にカバーして歌い切った。
さらに、鈴木が感謝を示すかのように泣き笑いでオーイシに触れるシーンもあり、その映像はネット上で大きな話題に。あのちゃんによると、コメント欄は「この2人もしかして…？」という声で溢れていたという。
あまりに完璧なコンビネーションに、あのちゃんは「どうなんすかね？ あれ、付き合ってるんじゃない？」と疑惑の目を。
するとオーイシは「俺ら燃えかけてんから！」と笑いながら、「カップル売りするんか」と炎上寸前だったことを明かす。
オーイシは、「心許してもらえてるのかな」と語りつつも、あくまで鈴木は仕事上の相方で、ドキッとすることはないと疑惑を否定。
しかし、あのちゃんが「でもさ、かわいいはかわいい？」追及すると、オーイシは「かわいい」と即答！ 「かわいい時は、かわいいって言いますよ。言葉に出すタイプの男なんで」と、本人にも直接伝えていることを明かした。
この他、オーイシのビジュアル変遷を大公開！ 幼少期から現在まで変わりゆくビジュアルと、当時の心境を深掘り。続きは「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！
9月16日（火）の放送は、アニソン界のトップシンガー・オーイシマサヨシが登場。鈴木愛理との"疑惑"について激白！
【動画】オーイシマサヨシ、鈴木愛理との関係を激白！「俺ら燃えかけてる」
オーイシマサヨシがピザを持って登場！
今回で2回目の出演となるオーイシ。前回の放送では、32歳の頃、人気アニメ「ダイヤのA」の主題歌を担当しながらも、まだピザ店でアルバイトをしていたという意外な過去を明かしていた。
ある日の配達先が、20歳の頃に現場マネージャーを務めていた人物の家だったことも。若かりし頃「俺が日本の音楽変えてやる」と豪語していたオーイシ。10年以上経っても音楽一本では食べていけず、配達員として再会してしまったことに、「バイクの上で号泣した」というエピソードも披露していた。
今回はその元アルバイト先「Raja Vetta（ラジャヴェッタ）」のマルゲリータを持参。一口食べたあのちゃんが「美味しい！」と声を上げると、オーイシは満面の笑みで「だって！ ラジャヴェッタのみんな！」と叫んだ。
ピザを味わったところで、ササキ（声：霜降り明星・粗品）が「よくぞ来ていただきました。俺とあのちゃん、聞きたいことあってさ」と切り出す。
聞きたいこととは、元ハロプロ・鈴木愛理との関係について。
オーイシと鈴木は、他局の番組でMCとして共演。番組リニューアル前の最終回では「secret base 〜君がくれたもの〜」をデュエットし、涙で歌えなくなった鈴木のパートをオーイシが即座にカバーして歌い切った。
さらに、鈴木が感謝を示すかのように泣き笑いでオーイシに触れるシーンもあり、その映像はネット上で大きな話題に。あのちゃんによると、コメント欄は「この2人もしかして…？」という声で溢れていたという。
あまりに完璧なコンビネーションに、あのちゃんは「どうなんすかね？ あれ、付き合ってるんじゃない？」と疑惑の目を。
するとオーイシは「俺ら燃えかけてんから！」と笑いながら、「カップル売りするんか」と炎上寸前だったことを明かす。
オーイシは、「心許してもらえてるのかな」と語りつつも、あくまで鈴木は仕事上の相方で、ドキッとすることはないと疑惑を否定。
しかし、あのちゃんが「でもさ、かわいいはかわいい？」追及すると、オーイシは「かわいい」と即答！ 「かわいい時は、かわいいって言いますよ。言葉に出すタイプの男なんで」と、本人にも直接伝えていることを明かした。
この他、オーイシのビジュアル変遷を大公開！ 幼少期から現在まで変わりゆくビジュアルと、当時の心境を深掘り。続きは「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！