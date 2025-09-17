「完全に焼き鳥」な背徳感…！ひき肉パックで作る豪快つくね焼き鳥がバズり中【2.6万いいね】【ママリ】
ひき肉パックごと「ドーン！」豪快つくね焼き鳥に2.6万いいね
まつ(@Omaoma2140)さんの投稿です。「冷蔵庫にあるもの」でおいしい料理をパパっと作れたら、すごくうれしいですよね。それが一緒に食べた人に好評だと、その後の定番メニューになる場合もあります。今回は、投稿者・まつさんが「無性に焼き鳥が食べたい」という夫の言葉を受けて作ったというレシピをご紹介。
©Omaoma2140
©Omaoma2140
©Omaoma2140
©Omaoma2140
©Omaoma2140
©Omaoma2140
©Omaoma2140
©Omaoma2140
©Omaoma2140
「無性に焼き鳥が食べたい」と突然夫が言いだしたので、冷蔵庫にあった鶏むねのひき肉を使って”照りしょうがのつくね串”をつくったら「あと100本は食べれるね」と最高のほめ言葉をいただいたのでシェア。
詳しいレシピは↓
【材料：2人前】
・鶏むね肉のひき肉 300g
Aしょうゆ 大さじ2
A酒 大さじ1
Aみりん 大さじ1
Aしょうが 3cm
【用意するもの】
竹串 5本
【作り方】
❶鶏むね肉のひき肉をトレイの形のままフライパンへダイブさせる
❷火をつける前に竹串を刺していく
❸中火で片面を焼いたら、竹串と竹串の間に切りこみを入れてひっくり返す
❹③に焼き色が付いたらAを入れて煮絡める
完成！
【ポイント】
竹串と竹串の間が狭いと切りこみが入れずらいので1cm以上は間を空けてください。
「トレイの形のままフライパンへダイブ」という発想がとても新鮮です。この投稿には「そのまま焼く発想がなかったので目からウロコ」「時短だし楽だし洗い物少なくなるしサイコー」「こういう発想ができるって素晴らしい」「お家居酒屋最高」といったリプライがついていました。
どうすれば簡単においしい料理を作れるか、日ごろから努力されていることが伝わります。思わずよだれが出てきそうな、おいしさ伝わる投稿でした。
雪見だいふくアレンジで「神の食べ物」シェフの投稿に6.6万いいね
麦ライス(シェフ)(@HG7654321)さんの投稿です。市販のスイーツはそのまま食べてもおいしいのですが、組み合わせによって違う味わいを楽しめることも。今回は雪見だいふく・いちごミルク・冷凍いちごの3つを使ったスイーツの紹介です。
これらの材料でできるのは、どんなスイーツなのでしょうか…？
©HG7654321
©HG7654321
©HG7654321
©HG7654321
雪見だいふくにいちごミルク注ぐ
↓
冷凍のいちごを散らす
↓
神の食べ物が完成。
作り方は2ステップだけ。雪見だいふくにいちごミルクをかけ、冷凍いちごを散らせば完成！これでおいしいスイーツが食べられるのであれば、やらない手はありません。
この投稿には「雪見だいふくに、こんなおいしそうな食べ方があったなんて」「絶対うまいし可愛い。やる。絶対やる...」「ここに練乳をかけたら悪魔の食べ物になりそう」といったリプライがついていました。
色合い的にもクリスマスやお誕生日など、お祝いのときにも使えそうです。また、作り方がシンプルなので小さい子でもできそうですし、親子で作るのもいいですね。リプライでは、冷凍いちごの代わりにフリーズドライのいちごを使いたいという声も。自分なりのアレンジをしながら、オリジナルのスイーツを作るのも楽しいでしょう。
見た目もおいしそうで、ぜひ試したくなるレシピでした。
シェフが激推し！ラーメン店も知りたい味玉レシピに3.6万いいね
麦ライス(シェフ)(@HG7654321)さんの投稿です。ラーメン屋さんで食べた味玉を家でも食べたい…と思ったことはありませんか？とはいえ、手間のかかりそうなイメージもあり、なかなか挑戦できません…。
レストランで料理長をしている、投稿者・麦ライス(シェフ)(@HG7654321)さんは、「世界で一番おいしい自信がある」という味玉のレシピを公開し、注目を集めました。なんとこの味玉レシピは、ラーメン屋さんに作り方を聞かれるほどおいしいそう。そのレシピとは？
©HG7654321
©HG7654321
©HG7654321
©HG7654321
ラーメン屋さんが『作り方を教えてほしい』と言ってくれた味玉のレシピを公開します。
少量のサラダ油で葱に焼き色を付ける←1番重要
調味料を加え沸騰させ火を止め粗熱を取る
冷えた6分茹で卵と一晩冷蔵庫で寝かせ完成
世界中どこのレシピよりも一番美味しい自信があります。
#麦ライス
レシピの中でも、少量のサラダ油でネギに焼き色を付けるのが一番重要だといいます。この時点で既においしそうですよね。焼き色を付けたネギに調味料を加え沸騰させ、冷ましたゆで卵と一晩冷蔵庫で寝かせて完成。工程が少なくて冷蔵庫で寝かせて待つだけなところもいいですね。
なお、液を袋に入れる時は空気を抜くようにすると、しっかり味が染み込むようですよ。この投稿には「2回も作ったけど、家族に人気すぎて作ってもすぐなくなります…倍量で作ればよかった！」「タレのレシピも神なので玉子食べ終わったあともタレとご飯だけでイケるレベル」といったコメントが寄せられていました。
ネギの緑の部分を活用でき、作り終わった後のタレも別で使えて良いアイデア。早速試したいレシピですね。
記事作成: nao16
（配信元: ママリ）