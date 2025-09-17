ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】熱中症の疑いで高齢者6人含む成人男女計8人を救急搬送…うち… 【速報】熱中症の疑いで高齢者6人含む成人男女計8人を救急搬送…うち5人が中等症3人は軽症(静岡) 【速報】熱中症の疑いで高齢者6人含む成人男女計8人を救急搬送…うち5人が中等症3人は軽症(静岡) 2025年9月17日 17時16分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 静岡県内では9月17日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、高齢者6人を含む成人男女計8人が救急搬送されました。このうち5人が中等症、3人は軽症だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】熱中症の疑いで高齢者1人と未成年者1人の女性計2人を救急搬送…うち1人が中等症1人は軽症(静岡) 暑さ対策で保育園に「屋外ミストファン」設置で実証実験（静岡・焼津市） 静岡県と連携 製薬会社と大手コンビニ２社が熱中症対策呼び掛け 関連情報（BiZ PAGE＋） マンション, 神事, 床暖房, 介護, 寺田屋, ホテル, 埼玉, 徳島, 介護タクシー, 配線