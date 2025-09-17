安田成美、おちゃめな“運転ショット”に反響「絵になります ノリさん描いて欲しい」「マリオカートみたい！」「可愛すぎます」
お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（63）の妻で俳優の安田成美（58）が16日、自身のインスタグラムを更新。「草刈ってないけど草刈機イエーィ」とつづり、おちゃめな笑顔を見せながら草刈り機を運転する様子を動画で紹介した。
【動画】「絵になります ノリさん描いて欲しい」満面の笑みをみせ“草刈り機”を操縦する安田成美
8月27日の投稿で「ゴーカートじゃないの草刈り機なの 使い方教えてくれないの憲武くん」と、室内で草刈り機にまたがった姿を披露していた安田。その後は無事、夫・木梨から“使い方”を伝授してもらったようで、乗用草刈機を運転し森の中を駆け抜ける様子をファンに届けた。
コメント欄には「絵になります ノリさん描いて欲しい」「可愛すぎます」「マリオカートみたい！」「うちに刈に来てーーー！」「いくつになっても本当かっわいい」「楽しそう」「最高の森林浴ですね」などの声が寄せられている。
