元日本テレビでフリーアナウンサーの宮崎宣子（46）が17日までに自身のインスタグラムを更新。10歳年下のパイロットの夫と1歳愛息との家族ショットを披露した。

これまでの投稿でベトナム旅行に出かけていたことを明かしていた宮崎は「とっくに日本ですが、個人的な記録用にあと1回だけ」と書き出すと、自身と1歳11か月の愛息のショットをアップ。

「ベトナム最終日前日が誕生日でしたので、部屋でゆっくり食べたいという私の願いを叶えてくれて、ロッテマートで色々とテイクアウトを買い込み、ケーキも、安売りになっていたロールケーキとティラミスを買ってバースデーディナーをしてもらいました」とつづり、レストランや部屋での自身と夫、愛息の3ショットなども投稿した。

「夫から、ベトナム最終日だし、誕生日だし、卒業決まったし、泊まってるホテルのレストランでも行こうよーと、何度も言ってくれたのですが、家族で一緒に食べるのが一番嬉しい と、部屋ご飯にしましたが、やっぱり最高でした」と喜んだ。

「息子が歩き回っても、こぼしても、音を立てても、全く気にしなくていいご飯。そして、夫と息子と3人で同じテーブルでゆっくり時間も周りも気にしなくていいご飯。何を食べるかではなく、誰と食べるかだなぁとつくづく思いました」と振り返った。

「お部屋ご飯にしたことで、途中で眠くなった息子を風呂に入れて、寝かせた後に、夫婦でケーキをそれぞれ丸ごと切らずに食べました 食べ終わった後も、タクシーで帰らなくてもいいし、そのままお風呂に入って、夫に全身マッサージしてもらい、そのまま爆睡…いつのまにか誕生日は終わっていました」などとつづると、「なんだかんだで、とっても幸せなバースデーでした 46歳 いい感じにエイジングされておりますが、また新たに頑張ります」と締めくくった。