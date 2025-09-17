格闘家・朝倉未来（33）が16日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、格闘技大会「BreakingDown」COOで、実業家・溝口勇児氏（40）の投稿に苦言を呈した。

溝口氏は、ユーチューバー・てんちむのナイトブラをめぐる裁判に言及。「おれで例えるなら」と切り出すと「現在、朝倉未来と共同でBreakingDownを経営しているけど、仮に未来くんが何か問題を起こしたとする。その結果、BreakingDownが存続できなくなった。ここでおれが未来くんを訴えるとする」と朝倉の名前を出した。

「（経歴詐称とか八百長とか薬物とか。もちろん彼はそんなことやってないし、おれは未来くんを訴えないけど笑）」と前置きしながらも「もしおれが今までBreakingDownで莫大な利益を得ていたのに、得た利益を全部無視して『さらに損害分払え』と未来くんに請求したらどう思いますか」とし「完全に理不尽」だと訴えていた。

これに朝倉は「うんうん、素晴らしい正論なんだけど俺を悪い例えに使うのやめてもらっていいすか？明日ジムで待ってます」とポスト。溝口氏は「やばっ、どうしよ」とあわてた様子だった。