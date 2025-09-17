ことし1月に埼玉県八潮市で発生した道路陥没によりトラックが転落した事故を受け、全国一斉に下水道管の調査が行われていましたが、新潟県は17日、県内で1.9キロの下水管で対策が必要と判明したと発表しました。



県によりますと、対策が必要と判明したのは新潟市東区海老ケ瀬の0.189キロと長岡市芹川町の0.457キロの合わせて0.6キロです。原則1年以内の対策が必要な緊急度Ⅰとされています。





県は、管路内の劣化が著しくないことや、レーダー探査で空洞が確認されなかったことから、直ちに陥没が生じる危険性は低いとしていますが、すでに設計に着手するなど対策を進めていて0.6キロについては今後1年以内に対策工事をするとしています。県は国の要請を受け、設置から30年以上経過した管径2メートル以上の約8.4キロの管路を調査していて、このうち構造的に腐食しやすい箇所など5キロの管路については“優先実施個所”として先行実施し、調査を完了しました。調査では下水管の腐食などにより表面が欠けてくるなどの劣化が確認されたということです。今回判明した緊急度Ⅰの0.6キロ以外に、5年以内に対策が必要とされる緊急度Ⅱの1.3キロ（新潟市東区下山、五泉市船越、長岡市堺東町）についても今後対策を進め、2026年2月末までに優先実施個所以外についても調査を実施するとしています。