気象庁によりますと、きょう（17日）正午、フィリピンの東で“台風のたまご”となる「熱帯低気圧」が発生したということです。

【画像を見る】ダブル台風発生へ 沖縄の南を通過か？ 各地の16日間天気シミュレーション

熱帯低気圧a（17日・正午現在）の

中心気圧は１００６ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１５メートル、

最大瞬間風速は２３メートル、

ということです。

今後の進路予想図については【画像①】の通りです。

熱帯低気圧は今後２４時間以内に台風へ発達する見込みで、





きのう（１６日）に発生した熱帯低気圧も24時間以内に台風へ発達する見込み

あす（１８日）正午にはフィリピンの東で進路は北西、中心気圧は１００２ヘクトパスカル中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートル、あさって（１９日）午前９時にはフィリピンの東で進路は西北西、中心気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートル、２０日午前９時には、フィリピンの東で進路は北北西、中心気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートル、２１日午前９時には、フィリピンの東で進路は西北西、中心気圧は９９２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートル、２２日午前９時には、沖縄の南で進路は西北西、中心気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大瞬間風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートルが予想されています。

熱帯低気圧aは、24時間以内に台風へ発達する見込みです。ルソン島を時速15kmの速さで北西へ進んでいます【画像②】。

今後16日間の各地の天気シミュレーションをみる

今後の気象情報に注意してください。