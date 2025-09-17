【台風情報】ダブル台風発生へ 熱帯低気圧は台風へ発達する見込み 「沖縄の南」を通過か？ 16日間の天気シミュレーション【気象庁・17日午後5時更新】
気象庁によりますと、きょう（17日）正午、フィリピンの東で“台風のたまご”となる「熱帯低気圧」が発生したということです。
【画像を見る】ダブル台風発生へ 沖縄の南を通過か？ 各地の16日間天気シミュレーション
熱帯低気圧a（17日・正午現在）の
中心気圧は１００６ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１５メートル、
最大瞬間風速は２３メートル、
ということです。
今後の進路予想図については【画像①】の通りです。
熱帯低気圧は今後２４時間以内に台風へ発達する見込みで、
フィリピンの東で進路は北西、
中心気圧は１００２ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル、
あさって（１９日）午前９時には
フィリピンの東で進路は西北西、
中心気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートル、
２０日午前９時には、
フィリピンの東で進路は北北西、
中心気圧は９９８ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートル、
２１日午前９時には、
フィリピンの東で進路は西北西、
中心気圧は９９２ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２３メートル、
最大瞬間風速は３５メートル、
２２日午前９時には、
沖縄の南で進路は西北西、
中心気圧は９８５ヘクトパスカル、
中心付近の最大瞬間風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４０メートル
が予想されています。
きのう（１６日）に発生した熱帯低気圧も24時間以内に台風へ発達する見込み
熱帯低気圧aは、24時間以内に台風へ発達する見込みです。ルソン島を時速15kmの速さで北西へ進んでいます【画像②】。
今後16日間の各地の天気シミュレーションをみる
今後の気象情報に注意してください。