¡ÖÍÕ»Ò»Ð¤Á¤ã¤ó¡¢¿§¤Ã¤Ý¤¤¡Á¡×àÅÏµ´4½÷á¼ã¤Æü¤ÎÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö±Ç²è¤â¤¦°ìÅÙ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
±Ç²è¡Ö´¨ÄØ¡×ÀëÅÁ¤ÇÊÒÈ©Ã¦¤¤¤Ç
¡¡½÷Í¥¤ÎÌîÂ¼¿¿Èþ(60)¤¬20Âå¸åÈ¾¤ÎÍÅ±ð¤Ê¼Ì¿¿¤òSNS¤Ç¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£¡¢Insta¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¡ª¡ª20Âå¸åÈ¾¤Ë»£±Æ¤·¤¿¡¡µÜÈøÅÐÈþ»Ò¤µ¤ó¸¶ºî¡¦Åì±Ç±Ç²è¡Ø´¨ÄØ¡Ù¤½¤Î±Ç²èÀëÅÁ¤Ç¤Î·î´©»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¼Ì¿¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢1992Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö´¨ÄØ¡×ÀëÅÁÍÑ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÆîÌîÍÛ»Ò(58)¤È¤È¤â¤Ë·Ý¼Ô¤ò±é¤¸¤¿ÌîÂ¼¤¬ÊÒÈ©¤¢¤é¤ï¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²û¤«¤·¤¤¡Á❤±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿Ìò¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ìò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¡¼«Ê¬¤Ç»×¤¦¼«Ê¬¤Î½÷Í¥¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Î´¶¤¸¤«¤Ê¤¡¡Á¤Ê¤ó¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿¿Èþ¤µ¤óºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¡¼¡×¡ÖÍÕ»Ò»Ð¤Á¤ã¤ó¡¢¿§¤Ã¤Ý¤¤¡Á¡×¡Ö¥¦¥ï¡¼¥Ã¥Ã¥Ã¥Ã¥Ã¥´¡¼¥¸¥ã¥¹Èþ¿Í¤À¡¼¤Ã¡×¡Ö±Ç²è¤â¤¦°ìÅÙ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌîÂ¼¤Ï¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦¤ê¡£1990Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸Î¡¦¶¶ÅÄÔè²ì»Ò¤µ¤óµÓËÜ¤ÎÄ¹¼÷¥É¥é¥Þ¡ÖÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡×(TBS)¤Ç²¬ÁÒ²È¤Î4½÷ÍÕ»ÒÌò¤ò±é¤¸¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£