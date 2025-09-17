韓国ドリームツアーに参戦中の女子ゴルファーが近況報告 初のトップ10入りも達成「最後まで全力で」
今季は韓国下部ドリームツアーに参戦中の和久井麻由が自身のインスタグラムを更新。「韓国ツアーもあと少し！ 最後まで全力で」と残り試合に向けた意気込みを投稿した。
【写真】韓国の女子プロとお揃いのウェアで仲よく2ショット【本人のInstagramより】
和久井は2022年から、プロテスト合格を目指す25歳以下の選手たちが腕を磨く「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」に参戦。いきなり2連勝という華々しいデューを飾ると、同年は9試合中トップ10が6回。23年は13試合に参戦し、2位5回を含むトップ10は10回。24年は11試合に参戦しトップ10は3回と素晴らしい成績を残してきた。昨年8月には韓国ツアーへの出場権をかけたインターナショナルクォリファイングトーナメント（IQT）に挑戦すると、4位タイに入り、最終予選会への出場権を獲得。レギュラーツアーへの参戦は逃したものの、今季は韓国下部ドリームツアーへの参戦を決意した。同ツアーではこれまで16試合に参戦し、7試合で予選を通過。9月15、16日に開催された直近の大会では7位タイに入り初めてトップ10フィニッシュを決めたばかりだ。6回目の挑戦となった日本のプロテストも好調。過去5回の内3回は最終予選まで進んでおり、合格まであと一歩に迫っている和久井。今年も2次予選から出場すると、A地区を10位タイで突破。最終予選にコマを進めている。投稿では薄手のトップスのフードをすっぽりとかぶると、飲み物が入ったスーパーの冷蔵ケースをじっと見つめる写真、ともにツアーで戦うヤン・アヨン（韓国）とお揃いのウェアで仲よくベンチに座る写真を公開した。この投稿にアヨンは日本語で「かわいいいい」とコメントすると、和久井は英語で「you too」と返信。またファンからはプロテスト突破を願う応援コメントが寄せられていた。今年の最終プロテストは11月4日から4日間、岡山県のJFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部で開催される。
