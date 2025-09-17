中村獅童、妻＆息子たちとの“顔出し”家族ショット添え53歳の誕生日を報告「おめでとうございます！」「素敵な家族写真」
歌舞伎俳優の中村獅童が17日、自身のインスタグラムを更新。「9月14日で53歳になりました」と報告し、誕生日を祝ってもらっている様子などを紹介した。
【写真】「素敵な家族写真」妻＆息子たちとのお出かけ4ショットで笑顔の中村獅童 ※3枚め
食事を前に笑顔のショット、バースデーケーキを食べる自身のショットのほか、妻・沙織さん、息子の陽喜くん（はるき・7）、夏幹くん（なつき・5）とのプライベート写真もアップ。投稿には「ハル君なっちゃん沙織ありがとう〜まだまだ突っ走るよ」と家族に向けメッセージを記した。
コメント欄には「おめでとうございます！」「素敵な家族写真ありがとうございます」「ご家族仲良く、そして、獅童さんご自身もさらなるご活躍をお祈りしています」「これからも歌舞伎、また色んなお仕事でのご活躍楽しみにしながら応援しています、良い1年を」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
獅童は2015年1月31日、元会社員の沙織さんと再婚。17年12月に陽喜くん、20年6月に夏幹くんが誕生した。なお、息子たちは昨年、初代中村陽喜、初代中村夏幹をそれぞれ襲名。獅童と同じく、歌舞伎役者の道に進んでいる。
【写真】「素敵な家族写真」妻＆息子たちとのお出かけ4ショットで笑顔の中村獅童 ※3枚め
食事を前に笑顔のショット、バースデーケーキを食べる自身のショットのほか、妻・沙織さん、息子の陽喜くん（はるき・7）、夏幹くん（なつき・5）とのプライベート写真もアップ。投稿には「ハル君なっちゃん沙織ありがとう〜まだまだ突っ走るよ」と家族に向けメッセージを記した。
獅童は2015年1月31日、元会社員の沙織さんと再婚。17年12月に陽喜くん、20年6月に夏幹くんが誕生した。なお、息子たちは昨年、初代中村陽喜、初代中村夏幹をそれぞれ襲名。獅童と同じく、歌舞伎役者の道に進んでいる。