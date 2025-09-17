¡Ú¤Ó¤ï¤³¥Ü¡¼¥È¡¡G1¤Ó¤ï¤³Âç¾Þ¡Û·¯Åç½¨»°¡¡¼ê±þ¤¨ÎÉ¹¥¡¡¡ÖµÇ°¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤¤ÉôÎà¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Î³«Àß73¼þÇ¯µÇ°¡ÖG1¤Ó¤ï¤³Âç¾Þ¡×¤¬¡¢17Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¡¦¼¢²ì»ÙÉô¤Î·¯Åç½¨»°¡Ê45¡Ë¤Ï½éÆü5R¡¢4¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤Æ3Ãå¡£ÁêËÀ¤Î12¹æµ¡¤ÏÁ°¸¡»þ¤Î2Ï¢ÂÐÎ¨¤¬32.2¡ó¤ÈÉáÄÌ¤Î¿ô»ú¤À¤¬¡Ö°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾Àþ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¹Ô¤Â¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤â¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÏ¤²á¤®¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£µÇ°¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤¤ÉôÎà¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ÏÎÉ¹¥¤Ê¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È½ÐÂ¤¬½Å¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¾Àþ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤Þ¤Ç¤â½ÐÂ¤Ë´ó¤»¤ë¤Î¤«¡¢¸½¾õ¤ÎÆÃÄ§¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï¡¢¤Þ¤¿¾è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ×µ¡±þÊÑ¤ÊÄ´À°¤ò»Ü¤·¤Æ1¹æÄú¤Î1R¤È3¹æÄú¤Î6R¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë2ÆüÌÜ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤ë¡£