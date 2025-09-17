¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Î³«Àß73¼þÇ¯µ­Ç°¡ÖG1¤Ó¤ï¤³Âç¾Þ¡×¤¬¡¢17Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£

¡¡ÃÏ¸µ¡¦¼¢²ì»ÙÉô¤Î·¯Åç½¨»°¡Ê45¡Ë¤Ï½éÆü5R¡¢4¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤Æ3Ãå¡£ÁêËÀ¤Î12¹æµ¡¤ÏÁ°¸¡»þ¤Î2Ï¢ÂÐÎ¨¤¬32.2¡ó¤ÈÉáÄÌ¤Î¿ô»ú¤À¤¬¡Ö°­¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾Àþ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¹Ô¤­Â­¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤â¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÏ¤­²á¤®¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£µ­Ç°¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤¤ÉôÎà¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ÏÎÉ¹¥¤Ê¤è¤¦¤À¡£

¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È½ÐÂ­¤¬½Å¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¾Àþ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤Þ¤Ç¤â½ÐÂ­¤Ë´ó¤»¤ë¤Î¤«¡¢¸½¾õ¤ÎÆÃÄ§¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï¡¢¤Þ¤¿¾è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ×µ¡±þÊÑ¤ÊÄ´À°¤ò»Ü¤·¤Æ1¹æÄú¤Î1R¤È3¹æÄú¤Î6R¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë2ÆüÌÜ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤ë¡£