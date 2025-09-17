歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムを更新。双子妊娠中の現況について綴りました。

【写真を見る】【 中川翔子 】 「いましか撮れない双子お腹！」 出産間近のお腹を動画で紹介 「いまだけの日々 楽しみたい！」





中川さんは「いましか撮れない双子お腹！ 動画あまり撮ってなかったから今日はリール動画にしてみました」と、今しか撮れない貴重な瞬間を収めておこうと動画撮影で報告しました。









中川さんは「毎日大きくなるお腹デイズもあと少し 安静ひきこもりだけど いまだけの日々楽しみたい！」と、初めて臨む出産への不安や、むくみなど肉体的な辛さがありながらも、それを凌駕する子どもたちとの対面を心待ちにしている様子で、優しくお腹をさすりながら想像を超えた自身大きなお腹にも驚いた表情を見せていました。















つらいながらも「メイクもするよ 愛用品たち」と化粧品を紹介しながら、「冷凍庫にアイスたちがいっぱい！一日一個だけね」と、現在の心の拠り所となっている、ぎっしり詰まったアイスたちを紹介しながら「ニトリのソファで横たわります」と寛いだ様子を披露していました。







また「むくみ撃退のお茶いっぱい飲んでます」と、愛飲するお茶とむくんでしまった足首を映しながら「夫に和風出汁の焼きうどん作ってもらってhappy！」「おいしかったー」と幸せそうな表情を見せていました。















子どもの動きも活発なようで「今日はお腹？内臓に痛恨の一撃 超ドロップキックされてビリビリするくらい痛かった 双子の次男？にされました、、まだ痛いんだけどなんの内臓？」と、投稿。









最後にフォロワーに向け「あと！みなさまに質問です バースプラン これは書いとけ！ってありますか？」と、出産へ向けたアドバイスを求めていました。









フォロワーからは「こんなに足浮腫むの大変だな、、、あと少し頑張れー」「だいぶ下がって来ましたね 間もなく会えますね」「私は双子出産の時に 写真をたくさん撮ってほしい、産声を撮ってほしいと書きました」などの声が寄せられていました。



【担当：芸能情報ステーション】