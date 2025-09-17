田久保市長の学歴詐称疑惑に端を発し、揺れ続ける静岡･伊東市。議会の解散に伴い、市議選に向けた水面下の動きも活発化しています。注目される田久保派の動きは？



伊東市の田久保真紀市長は、17日は午前10時ごろに登庁。



（記者）

「市長、市議選に向けて支援者の擁立は進んでいますか？」



（伊東市 田久保 真紀 市長）

「おはようございます」



（記者）

「何人ぐらいを擁立…」



17日も記者からの質問には答えず市長室に向かいました。先週10日、不信任決議での選択は、自身の辞職ではなく、議会の解散でした。





（伊東市 田久保 真紀 市長）「令和7年9月10日、議会を解散するため通知を致します。審議や採決が議会初日をもって放棄されてしまったという事実は事実として冷静に受け止め、判断し、これは改めて広く市民の皆様に信を問うべきであると考えました」議会の解散からきょう17日で1週間が経ちました。この間も市役所への苦情は止まず…。18日も電話・メールで約260件あり、累計は1万件を超えています。この状況に市役所や市民病院などの労働組合からなる「伊東地域労働組合総連合」は、17日、抗議声明を出し、約650人の組合員や、事業者に伝えようと、声明文を封筒に詰めていました。（伊東地域労働組合総連合 松本 元延 副議長）「今回の事案は市長の全く個人的なことが発端です。にも関わらず、長期に渡って市政を混乱させている責任は重大であり、市議会の不信任決議は当然です。そればかりか、自ら職を辞することなく、権限だからと議会を解散したことは膨大な選挙経費や市職員の負担。さらなる行政の後退を考えれば到底理解できません。田久保市長のこれまでの説明責任の放棄。うそとごまかしなど数々の背任行為、その上の今回の暴挙に対して、断固、抗議するものです」こうした対応をとるのは初めてだといい、職員たちの精神状態を心配しています。（伊東地域労働組合総連合 松本 元延 副議長）「市職員の安全配慮も大変心配している。精神的に病んだり、仕事を休んでしまう組合員がいないかどうか。そういったこともあって、今回このような抗議文を伊東地域労連ニュースに掲載することを決めました」そして、注目されるのは10月19日投開票の伊東市議選の行方です。伊東市議会の議員定数は20人。新たな市議会となってから田久保市長が再びの不信任決議の可決を避けるためには、田久保市長を支持する、いわゆる“田久保派”は7人当選する必要があります。Daiichi-TVの取材では、これまでに田久保派は少なくとも4人が出馬を検討していることが分かっています。また、その4人とは別に、これまで田久保市長を支援してきた複数人が出馬を検討。そのひとりに話を聞くと…。（出馬検討 田久保市長を支援してきた市民のコメント）『市長とは付き合いは短いが、市長選ではしっかり応援した。基本的には今後も応援する気持ちはある』その一方で、当選した場合、不信任決議については「賛成の立場をとるかもしれない」と言い…。（出馬検討 田久保市長を支援してきた市民のコメント）『長い騒動が続く状況で、市長に対しても、これまでの対応には疑問がある。なので田久保派とひとくくりにされるのはどうかな』一方で、解散に伴い議員ではなくなった前市議19人のうち、市長選を見据えて出馬しない意向を固めた前市議もいることが分かりました。この前市議は、私たちの取材に対し…「私は不信任決議には市議として関われないが、市民を信じる。田久保市長は市長選で信を問うべきだ。市長と市議会の足の引っ張り合いにならないよう政策で市政を進めるため、新たな選択肢となれるよう市長選が行われれば立候補する」とコメントしました。また、田久保市長の続投を批判し市議選に出馬する意向の前市議のひとりは、「名乗りを上げる田久保派が増えてきて展開がどうなるかわからなくなってきた」と話し、その動きを警戒しています。