欧州株　反発スタート、ＩＴ関連株が堅調
東京時間16:43現在
英ＦＴＳＥ100　 9202.82（+7.16　+0.08%）
独ＤＡＸ　　23443.40（+114.16　+0.49%）
仏ＣＡＣ40　 7834.28（+16.06　+0.20%）
スイスＳＭＩ　 11977.14（-41.52　-0.34%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:43現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46124.00（+5.00　+0.01%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6672.50（+5.00　+0.07%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　24551.00（+28.75　+0.12%）