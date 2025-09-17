欧州株 反発スタート、ＩＴ関連株が堅調
東京時間16:43現在
英ＦＴＳＥ100 9202.82（+7.16 +0.08%）
独ＤＡＸ 23443.40（+114.16 +0.49%）
仏ＣＡＣ40 7834.28（+16.06 +0.20%）
スイスＳＭＩ 11977.14（-41.52 -0.34%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:43現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46124.00（+5.00 +0.01%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6672.50（+5.00 +0.07%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 24551.00（+28.75 +0.12%）
