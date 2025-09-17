新米シーズンを迎え、下がると言われたコメ価格は実際どうなっているのでしょうか。一方で、毎年続く猛暑により、静岡を代表する品種は転換期を迎えているようです。



9月も中旬となりスーパーで「新米」を見かけることも多くなりましたが…、気になるコメの価格はというと…。



（田子重西中原店 増田 克己 店長）

「税込みで4000円～5000円の間が多い 。去年に比べ静岡コシヒカリは500円ほど値上がりしている」





新米が流通すれば値段が下がることが期待されましたが、実際には2024年よりも値上がりしているのです。そもそも、2024年から続くコメの品薄や価格高騰の原因の1つは、ここ数年続く異常とも言える「猛暑」です。それは、静岡県内で栽培される主力品種にも大きな影響を与えています。コメの価格が高騰する中でも、人気の品種と言えば…。（客）「コシヒカリですね」（客）「コシヒカリか、あきたこまち」消費者からも圧倒的な人気があり、県内でも長年栽培されてきた「コシヒカリ」ですが、その田んぼでは、ある異変が起きていました。記録的な暑さが続く8月はじめ、富士市にある、まだ稲穂が色づく前の水田を訪ねると…。（コメ農家 仁藤 丈也さん）「日中が40度になってしまうと、浅く水を張っただけでは実際の田んぼはそれ以上の温度。収量がどのくらい期待できるか今わからないので、ちょっと不安ですね」そう話していたのはコメ農家の仁藤さん。それから1か月余りがたち、新米の収穫時期を迎え、2025年の出来はどうだったのでしょうか。一面、黄金色となった田んぼを再び訪れると。（コメ農家 仁藤 丈也さん）「見た感じはしっかり重そうなものがきれいに広がっているので、重量的にもあるし、収量もこの状態であればあるのかなっていう感じはしている」収穫を目前に控えた稲穂を見てみると、確かにしっかりと詰まっているように見えます。しかし。（コメ農家 仁藤 丈也さん）「実際に玄米にしてみると、かなり高温にやられた白い濁ったおコメがかなり多く出る 。収量的にはやはり去年よりも少ないかなっていう感じはします」実は、多くできているように見えますが、その品質に、連日続いた猛暑の影響が出てしまい、出荷できないものも多く発生しているというのです。実際にモミ殻を取り除き玄米にする工程を見せてもらうと…。（コメ農家 仁藤 丈也さん）「乾燥させたら、モミすり機で皮をむいて、これがコメの選別機。コメの規格、みなさんが食べているおコメの大きさのものだけが、向こうの製品の方へ流れて、それ以外のくずの小さいのは。ここからはじかれて出ていく」収穫した稲のモミを乾燥させたあと、玄米の状態にしていきますが、大きさを選別する段階で、すでに規格に合わない多くの「未熟米」が出てきています。しかし、ここからさらにもう一段階、色による選別が行われます。（コメ農家 仁藤 丈也さん）「カメムシ被害。高温障害による白い米、濁った米をはじく色彩選別機。ことしは見ての通り高温がひどいので真っ白です。実際のところ」一般的に流通している透明の食用米と比べると一目瞭然。この白いコメは、暑さの影響でデンプンを蓄積できなかったもので、透明なコメと比べて味もかなり劣ります。そのため、仁藤さんは品質を厳格に管理するために、色彩選別機を導入して透明なおいしいコメだけを出荷しているのです。しかし、2025年は、そのはじかれるコメが異常なほどに多いというのです。倉庫の中に高く積み上げられているこの山、実は…。（コメ農家 仁藤 丈也さん）「製品にならない米の山。（去年に比べ）3割増しです」食用米として出荷できないコメは飼料用として出荷しているそうですが、2025年は猛暑の影響などで、120キロの食用米を作るのに、製品にならないコメが25キロも出たといいます。つまり、収穫したコメの2割が食用として出荷できないモノだったのです。（コメ農家 仁藤 丈也さん）「カメムシ被害や高温障害でやられてしまったコメを、これだけの勢いで弾くので、収量自体は去年よりも全然少ない。特にコシヒカリとひとめぼれは顕著に収量がないです」品種によって暑さへの影響には差があるといいますが、2025年の猛暑の影響は、静岡県内のコメの生育にどれだけ影響が出ているのでしょうか。コメの暑さへの影響や新品種開発の研究を行う県の施設で話を聞いてみると…。（県農林技術研究所 水田農業生産技術科 山下 達也さん）「暑さと品質は…平均気温が26℃を超えると白く濁ったコメが発生する。ことしもだいぶ超えているので、白く濁ったコメが発生している」県全体としては2024年より収量は多く見込めるということですが、暑さの影響がなければ、本来はさらに多くの量が出荷できたのです。（県農林技術研究所 水田農業生産技術科 山下 達也さん）「静岡県は湿度が高くて温度も高いため高温障害が起きやすい県。やはり独自においしくて高温に耐えられるコメを育成する必要があると考えている」高温に対しては、栽培方法を変えただけでは対処できないため、今後も続くであろう暑さへの対応は、高温に強い品種への切り替えが必要だというのです。実際、仁藤さんの田んぼでも「にじのきらめき」という新しい品種に挑戦しています。（コメ農家 仁藤 丈也さん）「暑さに強いというだけのことがあって、きれいですよ」現在の主力品種であるコシヒカリは、暑さに強い品種として開発されたものではありません。異常ともいえる暑さが、いまや普通となりつつある中、コメの生産量を増やすためには、品種選びの段階から暑さ対策に重点を置かなければならないのです。（コメ農家 仁藤 丈也さん）「来年コシヒカリは、もう今の半分にしようかなと思ってます。いくらこの状態で収量があっても、白いコメが結構混ざっていると売り辛いので、品種の切り替えは必須かなと思ってます」