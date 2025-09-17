国仲涼子「ちゅらさんの時に大変お世話になりました」 約20年ぶりの再会2ショットに「いいね！」続々
俳優の国仲涼子（46）が17日、マネージャーが運営する公式Xに登場。ヒロインを演じたNHK連続テレビ小説『ちゅらさん』シリーズを手がけた監督・大友啓史氏と久しぶりの再会を果たしたことが伝えられ、笑顔あふれる2ショット写真が公開された。
『ちゅらさん』は、八重山諸島小浜島で育ったヒロイン・古波蔵恵里（国仲）が那覇へ移り住み、やがて上京して看護師を目ざす。沖縄の“おばぁ”やあったかい家族、東京で一緒に暮らす「一風館」の住人たちに見守られ、成長する姿を描いていく物語。
2001年前期に朝の連続テレビ小説として放送された後、03年には月曜ドラマシリーズとして『ちゅらさん2』（3月〜4月）、翌年には『ちゅらさん3』（9月〜05年1月／※『ちゅらさん2、3』で国仲は、ヒロイン・上村恵里役）が放送された。
投稿では「ちゅらさんの時に大変お世話になりました、大友監督！『宝島』の映画の試写会で久々にお会いして、嬉しかったなぁ」と、大友氏が監督・脚本を手掛けた映画『宝島』（19日公開）の試写会会場で再会したことが、喜びの気持ちとともに伝えられた。
なお、大友氏も過去の自身のXで「再会ーー 国仲涼子さんが、宝島 試写を観てくれた！」「何しろ ちゅらさん 以来、ほぼ20年ぶりかなあ とにかく懐かしく嬉しい、その言葉に尽きる」と報告。『宝島』についても言葉を交わしあったそうで「彼女、沖縄出身だからね、とにかく方言完璧でスゴいとか、もう一度観たいと言ってくれた」と、うれしそうにつづっていた。
これらの投稿に対し、ファンからは数多くの「いいね！」が届けられている。
