世界的カードゲーム「マジック：ザ・ギャザリング」を展開するウィザーズ・オブ・ザ・コーストは、最新セット『久遠の終端』の発売を記念し、プレイ・ブースターパックをスペースバルーンで成層圏まで打ち上げるプロジェクトを実施しました。

【▲ 成層圏で撮影されたMTGの『久遠の終端』のプレイブースターパック（Credit: MTG）】

2025年9月10日、北海道日高町から打ち上げられたスペースバルーンは、およそ2時間で高度約30kmの成層圏に到達。地球の青と宇宙の黒を背景にパックが漂い、太陽光でゆるやかに揺れる様子が撮影されました。宇宙の入口にふさわしい成層圏ならではの映像は、まるでSF映画の一場面のようです。

その後、スペースバルーンは一定高度で破裂し、釧路方面の山林に降下しました。事前の安全対策および自然環境に配慮しつつスタッフが機体を無事に回収。撮影データも問題がなく、カードもほぼ無傷で戻っています。

【▲ 森林で回収したスペースバルーンの機体（Credit: MTG）】

『久遠の終端』は、マジック：ザ・ギャザリングとしては初めてスペースオペラを前面に据えたテーマのセットです。多元宇宙の果てを舞台に、異星の勢力や宇宙由来のアーティファクトと出会う冒険を楽しめると、紹介しています。

本プロジェクトは、スペースバルーンを利用した撮影サービスやロケット開発を行っているChart株式会社の協力により実施されました。

【写真】打ち上げ（放球）から成層圏へ

編集／sorae編集部

