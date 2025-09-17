男子ゴルフのANAオープンは18日から4日間、北海道・札幌GC輪厚Cで開催される。ツアー通算20勝の石川遼（CASIO）は17日、プロアマ戦に出場し調整した。

この日、34歳の誕生日を迎えた。石川は報道陣に感想を聞かれて「時間は平等に1秒ずつ経っていくので、33歳と34歳の時で気持ちも変わらないし、日々少しでも成長していくことを心掛けたい」と話した。

2週前のロピア・フジサンケイ・クラシックで今季初のトップ10となる10位に入ったが、前週シンハンドンヘ・オープン（韓国）は予選落ちした。

初日に「1球だけ」思い通りのフェードが打てなかったためラウンド後にフェードを徹底的に練習した結果、ドローを打つ際のタイミングが崩れて「全くフェアウエーに行かなくなった」。帰国後、修正に努めてきたが「プロアマは凄く良かったので、しっかり引き締めていきたい」と感触は良くなっている。

ANAオープンでは15年に優勝を飾り、22年にはプレーオフに進み大槻智春に破れて2位。輪厚では好成績を残している。

「トップ10がないことはクリアできて去年、一昨年に比べて、これが悪いなとか自分では思わない」と石川。その手応えを好結果につなげたい。