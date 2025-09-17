猛暑の夏は合宿の季節。

箱根駅伝を目指す各チームも、北海道や長野、新潟などの冷涼な地で走り込みを続けている。中でもユニークなのが創価大。近年は主力数人を選抜し、ケニアの高地へ送り出しているという。今回参加したメンバーたちに、長距離王国での武者修行の成果を聞いた。（編集委員 近藤雄二）

葛西潤が１年生で志願

ケニア合宿を始めるきっかけは、パリ五輪と今年の世界選手権東京大会で１万メートル代表となった、ＯＢの葛西潤（旭化成）だった。

「海外のレースや合宿を経験したい」。２０２０年、当時１年だった葛西は、就任１年目の榎木和貴監督に訴えた。葛西の将来性を買っていた指揮官も賛同。思いついたのが実業団での指導者時代、視察などで訪れたケニアでの合宿だった。

２０年３月、２人でケニアへ。３週間の合宿で、後半２週間は葛西一人を残してきた。「日本に比べると不便だらけの環境で、まずは人間力を高め、タフさを身につけてほしかった」。その後、葛西はエースに育ち、４年の箱根駅伝７区で区間賞。卒業後、世界へ羽ばたいた。

昨年のパリ五輪後、葛西は榎木監督にこう感謝したという。「大学１年でケニアに行かせてもらい、過酷な環境で合宿をやり切り、もう何でも乗り越えられると、精神的に成長できたのが大きかった」

ジョギングだけで息苦しく

コロナ禍でケニア合宿は中断したが、２３年に再開。今回は黒木陽向（ひなた）（４年）、小池莉希（３年）、山口翔輝（２年）、石丸修那（同）の４人が、ナイロビから北へ約１８０キロのニャフルルで、約３週間走り込んだ。

標高は２３００〜２４００メートル。慣れるまではジョギングだけで息苦しさを感じる。標高差１００メートル以上のロードワークは激しい起伏の連続で、「箱根駅伝５区のような急坂もある」（小池）。羊や牛のほかシマウマやカバなどの野生動物にも出くわす。スピード練習は土のトラックで行った。

食事はトウモロコシの粉を練ったウガリなどの現地食。夜は１０度前後まで気温が下がるが、湯船はなく、シャワーから温かい湯はめったに出ない。大雨の影響で長時間の停電もあった。

それぞれが飛躍の糧に

副主将の黒木は初参加。最後のチャンスとなる箱根駅伝初出場を見据え、自身を変えるきっかけをつかもうと志願した。「気を抜けばねんざしそうな道も走らないといけない。湯船はなく、食事も慣れず、なかなか疲労も抜けない。そんな３週間に耐え抜き、粘り強さは必ずついた」と語る。

前回箱根５区１０位の山口も初参加で、「経験したことのない標高や環境の中、しっかり練習をこなせて自信になった。心のゆとりは日本よりケニアの人々の方が裕福に感じた。世界の広さを知ったことを、今後に生かしたい」。ランナーとして、人として、貴重な経験になったようだ。

やはり初参加の石丸は、世界トップレベルのケニア選手たちの走りにショックを受けた。「速い選手がたくさんいて、自分が見ていた世界がものすごく小さいと感じた。陸上に対する向上心は、確実に高まった」と振り返った。

前回箱根１０区１３位の小池は、これが３度目のケニア滞在。前回は不整地で足をひねり、左ひ骨を骨折した。「去年はそれから全てが狂い、箱根も悔しさしかない。今年はそのリベンジのつもりで行って、過去最高の練習を積めた」と胸を張る。

ケニア選手たちの練習を実際に見た際には「タフな環境で、生きるために死にものぐるいでやっていることを肌で感じた。自分の奥底からも、眠っていた闘争心がわき起こってきた」。今年５月の関東学生対校選手権（２部）で、５０００、１万メートルの両種目で８位入賞した逸材は、飛躍への熱い思いを胸に帰国した。

榎木監督も効果を実感

前回箱根２区で１時間５分４３秒の日本人歴代最高をマークした吉田響（サンベルクス）も、ケニア合宿組だった。榎木監督は「ケニアのタフな環境を乗り越えた選手たちは、その経験を箱根駅伝につなげてくれている。いかに日本が恵まれた環境か、彼らがチームに伝えることでの相乗効果もある」と指摘する。

今季の目標は大学３大駅伝３位入賞。ケニアでの充実の夏は、前回７位の箱根での旋風を、予感させた。