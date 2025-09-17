「同棲を機に、新しく大きな炊飯器を買いました。これからは白ご飯だけでなく 炊飯器をフル活用したアレンジご飯で食卓を楽しくしたいです！」
日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」
今回は「簡単！炊き込みご飯」をテーマに、手軽にできるアレンジご飯を日本料理のプロ・簾達也 先生（辻調理師専門学校）に教わる。
今日のお悩みは「同棲を機に、新しく大きな炊飯器を買いました。これからは白ご飯だけでなく、炊飯器をフル活用したアレンジご飯で食卓を楽しくしたいです！」というもの。
そこで、「さつま芋ごはん」「鶏とごぼうの炊き込みご飯」「オリーブピラフ」の３品を提案。「秋の味ですね～」とDAIGOもほっこりした、季節の炊き込みご飯を調理する。©️ABCテレビ
「さつま芋ごはん」
＜材料（２人分）＞
米 ２合
さつまいも 200g
ぎんなんの水煮 10個
ベーコン（かたまり） 100g
柚子 適量
サラダ油 適量
☆合わせだし
だし 450ml
塩 小さじ1/2
酒 小さじ２
みりん 大さじ１
しょうゆ 大さじ１・1/3
＜作り方＞
① 米は洗ってザルに上げ、15分おく。
② さつまいもは１cm角に切り、水に落として水気をきり、ベーコンは１cm角に切り、ぎんなんは半分に切る。
③ 合わせだしのだし、塩、酒、みりん、しょうゆを合わせる。
④ フライパンにサラダ油少量を熱し、ベーコンを中火で焼き色がつくまで炒め、さつまいもとぎんなんを加え、焼き色をつけるように炒める。
⑤ 炊飯器に米、③、④を入れて炊く。
⑥ ⑤を器に盛り、柚子の皮をすりおろしてふる。
DAIGO「さつまいもがホクホク！ベーコンが入っているからお肉の食べごたえもあるし、ほどよい塩味もきいていてすごくおいしいです。ぎんなんもいいアクセント。秋ならではのおいしいご飯ですね！」
☆そのほか２品の詳しいレシピは公式ホームページ＆公式インスタグラムで！
ＨＰ：https://onnela.asahi.co.jp/daidokoro
インスタグラム：https://www.instagram.com/onnela.kitchen/