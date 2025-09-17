©️ABCテレビ

日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



今回は「簡単！炊き込みご飯」をテーマに、手軽にできるアレンジご飯を日本料理のプロ・簾達也 先生（辻調理師専門学校）に教わる。

今日のお悩みは「同棲を機に、新しく大きな炊飯器を買いました。これからは白ご飯だけでなく、炊飯器をフル活用したアレンジご飯で食卓を楽しくしたいです！」というもの。

そこで、「さつま芋ごはん」「鶏とごぼうの炊き込みご飯」「オリーブピラフ」の３品を提案。「秋の味ですね～」とDAIGOもほっこりした、季節の炊き込みご飯を調理する。

©️ABCテレビ

「さつま芋ごはん」

＜材料（２人分）＞

米 ２合

さつまいも 200g

ぎんなんの水煮 10個

ベーコン（かたまり） 100g

柚子 適量

サラダ油 適量

☆合わせだし

だし 450ml

塩 小さじ1/2

酒 小さじ２

みりん 大さじ１

しょうゆ 大さじ１・1/3

＜作り方＞

① 米は洗ってザルに上げ、15分おく。



② さつまいもは１cm角に切り、水に落として水気をきり、ベーコンは１cm角に切り、ぎんなんは半分に切る。



③ 合わせだしのだし、塩、酒、みりん、しょうゆを合わせる。



④ フライパンにサラダ油少量を熱し、ベーコンを中火で焼き色がつくまで炒め、さつまいもとぎんなんを加え、焼き色をつけるように炒める。



⑤ 炊飯器に米、③、④を入れて炊く。



⑥ ⑤を器に盛り、柚子の皮をすりおろしてふる。

DAIGO「さつまいもがホクホク！ベーコンが入っているからお肉の食べごたえもあるし、ほどよい塩味もきいていてすごくおいしいです。ぎんなんもいいアクセント。秋ならではのおいしいご飯ですね！」

☆そのほか２品の詳しいレシピは公式ホームページ＆公式インスタグラムで！

ＨＰ：https://onnela.asahi.co.jp/daidokoro

インスタグラム：https://www.instagram.com/onnela.kitchen/