古田敦也×豪華OBが大集結！「フルタの方程式」初イベント12月開催

登録者約97万人、総再生回数5億2000万回超え。YouTubeチャンネル「フルタの方程式」初のオフラインイベントが、2025年12月2日（火）にEX THEATER ROPPONGIにて開催されることが決定した。

今回のイベントは、第1部、第2部の2部構成。

第1部では、番組でも人気を博してきた「WBC直前！ドラフト会議」を実施。出演者たちが本気で理想のチーム作りを語り合い、会場ならではの熱気と臨場感で届けていく。

第2部では、名捕手たちが集結し、時代を超えて“捕手論”を語り尽くす「キャッチャーサミット2025」を開催。古田敦也をはじめ豪華ゲストによる深い野球談義は、ファン必見の内容だ。

そのほかにも、「フルタの方程式」でお馴染みの大人気コーナーや、古田敦也が考案するバラエティ企画、さらには来場者参加型のコーナーも準備中とのことだ。

◆豪華出演者が集結！

今回のイベントには、古田敦也をはじめ、球界を代表する名選手・名指導者たちの出演が決定。

古田の元チームメイトであり日米通算906試合登板を誇る豪腕リリーバー・五十嵐亮太や、2015年に監督としてヤクルトをセ・リーグ制覇に導いた真中満、捕手出身からはユーモアあふれる解説でおなじみの元広島・達川光男、日本ハムやソフトバンクで4度の日本一に貢献した鶴岡慎也、高い打撃力とインサイドワークに定評のあった元広島・西山秀二、そして阪神にて捕手だけなく監督としてもチームを率いた矢野燿大。

往年の名選手たちが一堂に会し、笑いあり熱気ありの濃密なトークを繰り広げる一夜限りのステージに期待だ。

◆古田敦也 コメント

こんにちは、古田敦也です。

ついに「フルタの方程式」初のイベントを開催することになりました。タイトルは『フルタの方程式 ファン感謝デー2025』。12月2日（火）、EX THEATER ROPPONGIで昼・夜2部制でお届けします。

これまで「生で会いたい」「一緒に盛り上がりたい」とたくさん声をいただき、ようやく実現できることになりました。もちろん真中満さん、五十嵐亮太さんも登場！ さらにキャッチャーを中心に豪華ゲストをお呼びしております。トークだけでなく、このチャンネルらしい仕掛けや、皆さんと直接交流できる時間も準備中。

そして今、登録者数100万人まであと少し。ぜひこの節目を、会場で皆さんと一緒にお祝いしたいです。12月2日、最高に楽しい一日にしますので、ぜひ遊びに来てください！

古田敦也