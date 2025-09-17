ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ<9251.T>は１７日の取引終了後、配当方針の変更を発表した。新たな方針では配当性向５０％を基準に算出した額と６０円を比べて高い額を配当とする。これに伴い、２５年１０月期の期末一括配当予想を前回予想から３１円９３銭増額の６０円（前期は２８円０７銭）に引き上げた。



ＡＢ＆Ｃはあわせて株主優待の変更も開示した。従来はオンラインストア優待券について、１００株以上５００株未満を保有する株主に８０００円相当、５００株以上を保有する株主に２万４０００円相当贈っていた。今後は１００株以上２００株未満を保有する株主に７０００円相当のオンラインストア割引券、２００株以上５００株未満を保有する株主に１万円相当のオンラインストア優待券、５００株以上を保有する株主に２万円相当のオンラインストア優待券を贈呈。６００株以上を保有する株主は優待券の代わりに２万６０００円相当のオリジナルドライヤーを選ぶこともできる。



そのほか、美容室の運営に取り組む同業のＳＥＮＳＥ（東京都千代田区）を完全子会社化することも発表した。取得価額は非開示。９月２６日を株式譲渡実行日とする。連結業績に与える影響は軽微とした。



出所：MINKABU PRESS