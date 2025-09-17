沖昌之氏の写真展「これネコ それネコ？」が、9月19日（金）から富士フイルムフォトサロン 札幌、10月3日（金）から富士フイルムフォトサロン 名古屋で開催される。東京・大阪に続く巡回展で、この展示のために2年間撮りためた、思わず笑ってしまうようなネコの姿を集めた作品を展示する。

ぼくの撮影しているネコはみなさんがよく知っているネコです。ほとんどの時間、寝ています。香箱座りをして遠くの方を見ていたり、あまり動かないネコたちです。撮影している時間よりも、気持ち良さそうに寝ているから起こさないでおこうと親のような気持ちで遠巻きに見つめていたり、さっきまでピクリとも動かなくてあきらめたネコが今はどうしているのかな～って、確認するために辺りを歩き回っている時間の方が長いと思います。



地域猫の世話をしている方に「沖さん、ネコをなでていないで撮影した方がいいんじゃないですか？」って心配されるほど、ネコが動いてくれない日もあります。それがネコだと思うので撮れなくてもいいかなって思っています。



作者コメント