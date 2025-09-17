　17日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1659枚だった。うちプットの出来高が7361枚と、コールの4298枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の533枚（3円高97円）。コールの出来高トップは4万8000円の903枚（5円安77円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 182　　　 0　　　 1　　54000　　9415 　　　　　　　 1　
　 123　　　 0　　　 2　　53000　
　 180　　　-1　　　 3　　52000　
　 141　　　-2　　　 6　　51000　
　 204　　　-2　　　15　　50000　
　 398　　　-1　　　35　　49000　
　 903　　　-5　　　77　　48000　
　 739　　 -10　　 170　　47000　
　　20　　　　　　 185　　46875　
　　94　　 -15　　 200　　46750　
　　22　　 -40　　 205　　46625　
　 128　　 -15　　 250　　46500　
　　21　　 -80　　 255　　46375　
　　13　　 -10　　 295　　46250　　1855 　　　　　　　 1　
　　11　　 -50　　 320　　46125　
　 239　　 -15　　 355　　46000　
　　 9　　 -65　　 355　　45875　
　　84　　 -15　　 420　　45750　
　　 7　　 -40　　 460　　45625　
　 135　　 -15　　 495　　45500　
　　 3　　 -90　　 545　　45375　
　　56　　 -65　　 580　　45250　
　　 2　　 -40　　 695　　45125　
　 205　　 -40　　 680　　45000　　1120 　　 +70　　　 9　
　　 8　　 -95　　 755　　44875　　1060 　　 -10　　　29　
　　21　　 -15　　 800　　44750　　1040 　　 +60　　　15　
　　 4　　-140　　 870　　44625　　 860 　　-265　　　 5　
　 192　　 -45　　 930　　44500　　 890 　　 +20　　　39　
　　　　　　　　　　　　　44375　　 860 　　 +35　　　 9　
　　 3　　 -35　　1070　　44250　　 715 　　　-5　　　74　
　　 1　　 -80　　1125　　44125　
　 129　　-130　　1220　　44000　　 675 　　 +10　　 187　
　　　　　　　　　　　　　43875　　 580 　　 -40　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　43750　　 595 　　　+5　　 137　
　　　　　　　　　　　　　43625　　 580 　　　　　　　74　
　　 4　　 -90　　1610　　43500　　 530 　　 +10　　 218　
　　　　　　　　　　　　　43375　　 505 　　 -75　　　74　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 460 　　 +10　　　87　
　　　　　　　　　　　　　43125　　 445 　　 +30　　 105　
　　14　　 -65　　1985　　43000　　 405 　　　+5　　 216　
　　　　　　　　　　　　　42875　　 390 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 355 　　 +10　　 235　
　　　　　　　　　　　　　42625　　 345 　　 +20　　　24　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 315 　　　+5　　 185　
　　　　　　　　　　　　　42375　　 305 　　　　　　　33　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 280 　　 +15　　　47　
　　　　　　　　　　　　　42125　　 275 　　 +25　　　20　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 245 　　　+5　　 500　
　　　　　　　　　　　　　41875　　 245 　　 +35　　　12　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 220 　　 +15　　　19　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 205 　　　-5　　　14　