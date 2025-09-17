日経225オプション10月限（17日日中） 4万8000円コールが出来高最多903枚
17日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1659枚だった。うちプットの出来高が7361枚と、コールの4298枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の533枚（3円高97円）。コールの出来高トップは4万8000円の903枚（5円安77円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
182 0 1 54000 9415 1
123 0 2 53000
180 -1 3 52000
141 -2 6 51000
204 -2 15 50000
398 -1 35 49000
903 -5 77 48000
739 -10 170 47000
20 185 46875
94 -15 200 46750
22 -40 205 46625
128 -15 250 46500
21 -80 255 46375
13 -10 295 46250 1855 1
11 -50 320 46125
239 -15 355 46000
9 -65 355 45875
84 -15 420 45750
7 -40 460 45625
135 -15 495 45500
3 -90 545 45375
56 -65 580 45250
2 -40 695 45125
205 -40 680 45000 1120 +70 9
8 -95 755 44875 1060 -10 29
21 -15 800 44750 1040 +60 15
4 -140 870 44625 860 -265 5
192 -45 930 44500 890 +20 39
44375 860 +35 9
3 -35 1070 44250 715 -5 74
1 -80 1125 44125
129 -130 1220 44000 675 +10 187
43875 580 -40 4
43750 595 +5 137
43625 580 74
4 -90 1610 43500 530 +10 218
43375 505 -75 74
43250 460 +10 87
43125 445 +30 105
14 -65 1985 43000 405 +5 216
42875 390 15
42750 355 +10 235
42625 345 +20 24
42500 315 +5 185
42375 305 33
42250 280 +15 47
42125 275 +25 20
42000 245 +5 500
41875 245 +35 12
41750 220 +15 19
41625 205 -5 14
