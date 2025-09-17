　17日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2439枚だった。うちプットの出来高が1727枚と、コールの712枚を上回った。プットの出来高トップは3万8500円の163枚（変わらず195円）。コールの出来高トップは4万9000円の142枚（30円安185円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　22　　　 0　　　 1　　60000　
　　18　　　　　　　 1　　59000　
　　65　　　 0　　　 2　　58000　
　　 2　　　 0　　　 3　　57000　
　　 1　　　-1　　　 5　　56000　
　　38　　　 0　　　 8　　55000　
　　 2　　　-2　　　12　　54000　
　　22　　　-1　　　23　　53000　
　　39　　　-1　　　39　　52000　
　　60　　　-4　　　64　　51000　
　 121　　 -20　　 110　　50000　
　 142　　 -30　　 185　　49000　
　　23　　 -20　　 305　　48000　
　　24　　 -50　　 505　　47000　
　　 6　　　　　　 525　　46875　
　　10　　　　　　 570　　46750　
　　 9　　　　　　 635　　46500　
　　 2　　 +45　　 670　　46375　
　　46　　 -65　　 795　　46000　　2240 　　 -70　　　 3　
　　 1　　　　　　 835　　45875　
　　　　　　　　　　　　　45750　　1950 　　-205　　　 2　
　　 1　　 -40　　 930　　45625　
　　 1　　 -25　　 980　　45500　
　　 9　　　　　　 990　　45250　
　　 5　　 -35　　1200　　45000　　1605 　　 +55　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　44875　　1590 　　　　　　　 4　
　　 1　　 +35　　1395　　44750　
　　　　　　　　　　　　　44500　　1385 　　-115　　　58　
　　　　　　　　　　　　　44375　　1265 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　44250　　1215 　　-170　　　 8　
　　24　　+130　　1835　　44000　　1170 　　 +35　　　75　
　　　　　　　　　　　　　43875　　1050 　　-175　　　35　
　　　　　　　　　　　　　43750　　1025 　　 -40　　　 2　
　　 2　　 +65　　2150　　43500　　 995 　　 -65　　　 4　
　　 1　　 +95　　2320　　43250　　 870 　　　　　　　31　
　　　　　　　　　　　　　43125　　 885 　　 +25　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 710 　　　-5　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 665 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　42125　　 650 　　　　　　　 2　
　　15　　　　　　3250　　42000　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 535 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 515 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41125　　 460 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 440 　　 +15　　　13　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 405 　　 -35　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 405 　　 +10　　　16　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 375 　　 +25　　　20　
　　　　　　　　　　　　　40375　　 365 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　40125　　 330 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 310 　　　+5　　　10　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 275 　　 +10　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39125　　 225 　　　-5　　　10　