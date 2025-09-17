日経225オプション11月限（17日日中） 3万8500円プットが出来高最多163枚
17日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2439枚だった。うちプットの出来高が1727枚と、コールの712枚を上回った。プットの出来高トップは3万8500円の163枚（変わらず195円）。コールの出来高トップは4万9000円の142枚（30円安185円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
22 0 1 60000
18 1 59000
65 0 2 58000
2 0 3 57000
1 -1 5 56000
38 0 8 55000
2 -2 12 54000
22 -1 23 53000
39 -1 39 52000
60 -4 64 51000
121 -20 110 50000
142 -30 185 49000
23 -20 305 48000
24 -50 505 47000
6 525 46875
10 570 46750
9 635 46500
2 +45 670 46375
46 -65 795 46000 2240 -70 3
1 835 45875
45750 1950 -205 2
1 -40 930 45625
1 -25 980 45500
9 990 45250
5 -35 1200 45000 1605 +55 6
44875 1590 4
1 +35 1395 44750
44500 1385 -115 58
44375 1265 5
44250 1215 -170 8
24 +130 1835 44000 1170 +35 75
43875 1050 -175 35
43750 1025 -40 2
2 +65 2150 43500 995 -65 4
1 +95 2320 43250 870 31
43125 885 +25 1
42500 710 -5 4
42250 665 13
42125 650 2
15 3250 42000
41625 535 5
41500 515 2
41125 460 5
41000 440 +15 13
40875 405 -35 4
40750 405 +10 16
40500 375 +25 20
40375 365 4
40125 330 10
40000 310 +5 10
39500 275 +10 3
39125 225 -5 10
