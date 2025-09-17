日経225オプション12月限（17日日中） 1万9000円プットが出来高最多182枚
17日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は689枚だった。うちプットの出来高が635枚と、コールの54枚を上回った。プットの出来高トップは1万9000円の182枚（5円安10円）。コールの出来高トップは4万7500円の30枚（625円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
7 +2 28 55000
13 -10 230 50000
1 595 47750
30 625 47500
1 -75 1240 45500
1 +45 1515 45000
43500 1200 1
43000 1110 +10 2
42750 1005 10
42500 915 7
42375 950 55
42000 830 0 2
40250 505 4
40000 505 +15 35
39500 410 8
1 7120 37750
37500 260 12
37250 255 6
36000 190 +10 12
33000 105 0 22
32000 92 +3 4
31000 70 2
30000 60 -15 1
29500 64 1
29000 56 38
28000 50 2
27000 42 76
25000 30 23
23500 24 50
22500 20 +1 50
20000 12 -3 2
19000 10 -5 182
17000 10 -1 1
14000 6 +1 1
10000 3 0 26
株探ニュース
