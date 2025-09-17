　17日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は689枚だった。うちプットの出来高が635枚と、コールの54枚を上回った。プットの出来高トップは1万9000円の182枚（5円安10円）。コールの出来高トップは4万7500円の30枚（625円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 7　　　+2　　　28　　55000　
　　13　　 -10　　 230　　50000　
　　 1　　　　　　 595　　47750　
　　30　　　　　　 625　　47500　
　　 1　　 -75　　1240　　45500　
　　 1　　 +45　　1515　　45000　
　　　　　　　　　　　　　43500　　1200 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　1110 　　 +10　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42750　　1005 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 915 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　42375　　 950 　　　　　　　55　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 830 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 505 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 505 　　 +15　　　35　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 410 　　　　　　　 8　
　　 1　　　　　　7120　　37750　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 260 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　37250　　 255 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 190 　　 +10　　　12　
　　　　　　　　　　　　　33000　　 105 　　　 0　　　22　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　92 　　　+3　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　70 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　60 　　 -15　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　29500　　　64 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　56 　　　　　　　38　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　50 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　42 　　　　　　　76　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　30 　　　　　　　23　
　　　　　　　　　　　　　23500　　　24 　　　　　　　50　
　　　　　　　　　　　　　22500　　　20 　　　+1　　　50　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　12 　　　-3　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　19000　　　10 　　　-5　　 182　
　　　　　　　　　　　　　17000　　　10 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　14000　　　 6 　　　+1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 3 　　　 0　　　26　


