

○ＫＬａｂ <3656> [東証Ｐ]

東証と日証金が18日売買分から信用取引に関する臨時措置を実施する。東証は委託保証金率を現行の30％以上→50％以上(うち現金を20％以上)に、日証金も同様に貸借取引自己取引分などの増担保金徴収率を現行の30％→50％(うち現金を20％)とする。



○イオレ <2334> [東証Ｇ]

東証が18日売買分から信用取引の臨時措置(委託保証金率を50％以上［うち現金20％以上］とする)を解除する。日証金も増担保金徴収措置を解除。



○アステリア <3853> [東証Ｐ]

東証が18日売買分から信用取引の臨時措置(委託保証金率を50％以上［うち現金20％以上］とする)を解除する。日証金も増担保金徴収措置を解除。



○Ｔワークス <3997> [東証Ｓ]

東証が18日売買分から信用取引の臨時措置(委託保証金率を50％以上［うち現金20％以上］とする)を解除する。日証金も増担保金徴収措置を解除。



○京都友禅ＨＤ <7615> [東証Ｓ]

東証が18日売買分から信用取引の臨時措置(委託保証金率を50％以上［うち現金20％以上］とする)を解除する。日証金も増担保金徴収措置を解除。



[2025年9月17日]



株探ニュース

