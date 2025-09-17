9月15日、モデルの長谷川理恵が自身のInstagramを更新。バキバキ腹筋を披露し、話題となっている。

長谷川は《断酒生活、早いもので残すところ1週間！血液検査の数値も楽しみだし 何よりお酒との付き合い方がわかったのが今回の大きな収穫 ついでに浮腫みまでとれて体重も減》とつづり、断酒生活を送っていることを明かした。

続けて《メンタルは安定するしまだまだ続けたい気持ちになるのはランナーズハイならぬ断酒ハイ？！うん、そんな感じ 話は変わりますが世界陸上で目にするアスリート女王達の美しき肉体 中距離選手と短距離選手の間くらい…目指すイメージ！！徐々にバンプアップしていこう》と投稿し、トレーニングウェア姿でくびれが目立つウエストに腹筋が浮かび上がる自撮りショットを公開した。

コメント欄には長谷川の引き締まったボディとバキバキの腹筋に対して

《かっこいいお腹と、くびれ！》

《ああーステキ 努力の賜物ですね》

《どうやったらそんな腹筋になりますか？》

《スゴいですよ 金メダルあげたい》

などと称賛の声があがっている。

長谷川は1993年に雑誌「CanCam」の専属モデルとしてデビュー。170cmの高身長と健康的なスタイルで人気を博し、テレビ番組の企画をきっかけに始めた、マラソンの活躍でも知られている。

私生活では2012年にカフェ・カンパニー代表取締役社長の楠本修二郎氏と結婚し、同年に長男をもうけている。

芸能記者が言う。

「長谷川さんは美容意識、健康意識が高く、芸能界で密かに流行しているルート治療という鍼治療を受けていることが昨秋話題になりました。これは少し太めの鍼を、40本から100本使用しコリや痛みのある箇所に刺していくものだそうです。そのため、見た目がさながら“ハリネズミ”のようになります。俳優の窪田正孝さんと女優の水川あさみさん夫婦も治療を受けていることを、Instagramなどを通じて報告していました。2人の施術を担当した男性のブログには、治療の効能として《自分の人生において正しい方向、目的に進もうとし始める》《夢が叶いやすくなる》《運が良くなる》などが上げられていました。

今回は、《血液検査の数値も楽しみ》という言葉もあるので、健康を目的とした断酒なのでしょう。アルコールは高カロリーで、断酒をすればカロリー摂取量は減りますから、ダイエットの有効手段のひとつとして知られています。その効果があったのでしょう」

9月1日のInstagramでは、断酒10日目で体重が2kg落ちたと報告していた長谷川。この調子でいけば、より“美ボディ”ぶりに磨きがかかっていきそうだ。