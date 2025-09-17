Image: 楽天市場

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

現在、ルンバのロボット掃除機、シャープの加湿清浄機など、お得な商品が多数登場しています。

なお、以下の表示価格は執筆時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

強力な吸引力と水拭き機能で毎日の掃除がラクラク。ルンバのロボット掃除機「105 Combo」が24％オフの大特価！

【9/30 23:59まで！ 9,731円OFF 先着クーポン配布中】公式 3年保証 Roomba 105 Combo ルンバ アイロボット ロボット掃除機 2025 お掃除ロボット 床拭き 水拭き 拭き掃除 掃除機 マッピング 小型 irobot roomba 日本 国内 正規品 メーカー保証 延長保証 送料無料
29,669円
（メーカー希望小売価格から9,731円オフ：9月30日23時59分まで）
旧モデルより70倍強力になった吸引力とパワフルな機能が連携し、あらゆるゴミを逃さず取り除くことができるRoomba（ルンバ）のロボット掃除機「105 Combo ロボット 」がメーカー希望小売価格から9,731円オフ。24％オフの大特価で登場しています。

掃除機がけのみ、水拭き掃除のみ、または両方から選択でき、場所や汚れに合わせて設定することが可能。マイクロファイバーモップパッドによる拭き掃除に対応している点も◎です。

人がよく通る場所では強く、使用していない部屋では弱くなど、汚れ具合に適した吸引力を選択可能。また、汚れに応じて、最適な量の水または洗剤を選択できる優れモノですよ。

プラズマクラスター2500で加湿しながら部屋を浄化。シャープ製空気清浄機が20％ポイントバック中！

【要エントリー！9/19 20時開始 4時間限定ポイントアップ対象】シャープ 加湿清浄機 KI-RS40-W プラズマクラスター25000 スリム コンパクト おすすめ畳数〜10畳 花粉 消臭 ウイルス
27,800円
（20％還元：9月24日9時59分まで）
置き場所を選ばないスリム＆コンパクトサイズが特徴のSHARP（シャープ）の加湿清浄機「KI-RS40-W」が、20%ポイント還元とお買い得です。

シャープ独自の空気浄化技術であるプラズマクラスター25000を搭載し、部屋全体に風を素早くいき届けるスピード循環気流で、遠くのホコリも引き寄せることが可能。強めの風量自動運転で、花粉や微小な粒子を素早く吸じんします。

乾燥が気になる季節にパワフルな加湿を実現。しかも、少ない電気代でたっぷり加湿してくれるのも嬉しいポイントです。

3連密着ブレードで肌にフィット。ブラウンの「密着シリーズ5 充電式シェーバー 51-M4500cs」が20％ポイント還元！

ブラウン Braun 密着シリーズ5 充電式シェーバー 51-M4500cs お風呂剃り可能
9,280円
（20％還元：9月26日9時59分まで）
忙しい朝に、素早く身だしなみを整えるシェーバーが欲しいなら、BRAUN（ブラウン）の「密着シリーズ5 充電式シェーバー 51-M4500cs」がおすすめ。今なら20％ポイントバックとお得に購入できます。

特徴的なのは、3連密着ブレード。3つの刃が独立して動き、肌の凹凸にしっかりフィットするので、剃り残しを防ぎます。さらに、人工知能テクノロジーがヒゲの濃さを読み取り、必要なパワーを自動調整。濃い髭もスムーズに処理できます。

ノズルの開閉、電源オン不要で簡単に髭くず洗浄できる、クイック洗浄システムを搭載。後片付けが楽々できるのも◎です。

4.0インチの大型アウトディスプレイを搭載した、モトローラの「motorola razr 50 ultra」がお買い得

motorola razr 50 ultra ミッドナイトブルー SIMフリースマートフォン 12GB/512GB 68W TurboPowerチャージャー同梱
178,800円
（10％還元：9月18日9時59分まで）
Motorola（モトローラ）のフラッグシップ折りたたみスマートフォン「motorola razr 50 ultra」が10％ポイント還元とお買い得です。

リフレッシュレート165Hz駆動に対応した、4.0インチの大型アウトディスプレイを搭載。本体を折りたたんだ状態でアプリ使用やウィジェットにアクセスできます。

moto ai搭載の高性能カメラを搭載し、ニーズに合わせて撮影スタイルを選べるのも嬉しいポイント。フレックスビュースタイルを使用すれば、自撮りはもちろん、ビデオカメラのハンディモードのように使え、一層クリエイティブな撮影ができますよ。

進化したWi-Fi 7機能に対応した、バッファローのWi-Fiルーター「AirStation WXR9300BE6P」がお得に！

バッファロー（Buffalo） Wi-Fi 7対応トライバンドWi-Fiルーター AirStation WXR9300BE6P ブラック
26,908円
（10％還元：9月24日9時59分まで）
進化したWi-Fi 7機能に対応し、最大通信速度や接続の安定性が向上したBuffalo（バッファロー）のWi-Fiルーター「AirStation WXR9300BE6P」が、10％ポイント還元でお買い得です。

3つの周波数帯での高速通信を実現し、2.4GHzは最大688Mbps、5GHzは最大2882Mbps、6GHzは最大5764Mbpsの高速通信が可能。

80MHz/160MHz/320MHzそれぞれのパフォーマンスを同時に最大化する独自のアンテナ設計は、3軸回転機構で特定方向の端末へ強力に電波を届けることが可能。外付けアンテナを調節して電波の狙い撃ちができ、効率良く電波を届けることができるのも魅力です。

その他にもお買い得商品が多数！ 最大50%ポイント還元も

日用品

【楽天No. 1】ハイドロキノン レチノール 美白 シミ ハイドロキノン 5% ランテルノ LANTELNO ホワイトhqクリーム 美白クリーム ニキビ跡 しみ シミ取り ハイドロキノンクリーム レチノールクリーム 日本製
2,990円
（20%還元：9月18日9時59分まで）
【楽天ランキング1位】【 DRH エイジング スカルプケア 】シャンプー 400ml &トリートメント 390g セット ヘマチン配合 ダメージケア ボリュームアップ 頭皮ケア 保湿 アミノ酸 頭皮クレンジング ダメージ補修 敏感肌 フケ かゆみ
3,960円
（40%還元：9月18日9時59分まで）
新感覚 ミスト洗顔 HADA NO KOE ハダノコエ トーニングクリアミスト Toning Clear Mist 洗顔 朝用 朝洗顔 アミノ酸 保湿 毛穴洗浄 皮脂汚れ 毛穴 ミスト 毛穴ケア クレンジングウォーター ニキビ 黒ずみ ニキビ 鼻 rachelwine SS
3,850円
（50%還元：10月1日9時59分まで）
グルメ

梅干し 減塩 塩分3% はちみつ梅干し しそ 漬け 味 つぶれ 梅 訳あり お試し 国産 紀州南高梅 300g トノハタ公式｜ 安心 塩分控えめ 低塩 徳用 お得 天然塩 天日塩 梅流し お試し アウトレット 食品 はねだし 和歌山 梅 梅床 お取り寄せ 人気 おすすめ
1,380円
（20%還元：9月18日9時59分まで）
格之進 門崎熟成肉 2種 食べ比べ カルビ 赤身肉 焼肉 セット 焼き肉 和牛 ギフト 肉
5,980円
（30%還元：9月18日9時59分まで）
Image/Source:楽天市場