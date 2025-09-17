万博閉幕直前、JR大阪駅でかつてない「DJイベント」開催 “日本を代表する豪華ゲスト”登場を予告
大阪・関西万博閉幕の直前10月10日に、終電後のJR大阪駅構内でDJイベント『OSAKA STATION RAVE』が開催されることが決まった。JR西日本として初の取り組みとなる。
【写真】一夜限りの一夜限りのダンスフロアとなる大阪駅うめきた地下口（インタラクティブ空間）
通常は立ち入ることができない終電後の駅空間を活用した、100人限定、一夜限りの音楽イベント。“日本を代表する豪華ゲスト”が登場予定で、駅構内にかつてない音楽体験を届けるという。
イベントは「KANPAI FLOOR」と「MIDNIGHT STATION FLOOR」の二部構成で、参加者は会場を移動しながら終電後の駅構内を特別に体験できるツアー形式となる。
午後10時からLUCUA大阪B2F「EXPO酒場 キタ本店」に設けられた「KANPAI FLOOR」で参加者が乾杯。日付が変わる頃に深夜の大阪駅へ移動し、終電後の改札内に設けられた「MIDNIGHT STATION FLOOR」へ。深夜には立ち入ることのできない駅構内が、音楽と映像演出によって一夜限りのダンスフロアへと変ぼうする。
■『OSAKA STATION RAVE』
期間：2025年10月10日（金）
22:00〜24:00 KANPAI FLOOR
25:00〜29:00 MIDNIGHT STATION FLOOR
受付時刻24:30から開始予定 ※当日の運行状況によって変更の可能性あり
場所：
KANPAI FLOOR：EXPO酒場キタ本店（ルクア大阪 B2Fアトリウム側エスカレーター吹き抜け）
MIDNIGHT STATION FLOOR：JR大阪駅うめきた地下口改札内 インタラクティブ空間
内容：音楽イベント、音楽動画配信
人数：100名限定
費用：5000円（2ステージ共通券、MIDNIGHT STATION FLOORで使用できる2ドリンク付）※当日券なし
チケット：チケットの販売開始は準備が整い次第、改めて発表
主催：西日本旅客鉄道株式会社、JR西日本SC開発株式会社
共催：一般社団法人demoexpo
