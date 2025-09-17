えなこ、“史上最小布面積”と話題の写真集の秘話明かす ファンから渡された衝撃の誕生日プレゼントも告白
コスプレイヤーのえなこが16日放送のABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナseason4』に出演。話題の写真集について語った。
【写真】ほぼ出てます…きわど過ぎるショットを公開したえなこ
『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティー。
16日放送では、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。」の最新シリーズ「山本裕典、ホストになる。一触即発の店舗改革編」最終章を放送した。
スタジオトークでは、「えなこの誕生日プレゼントがすごい」という話題に。大量のプレゼントに囲まれたえなこの写真に驚きの声が上がる中、えなこは「バースデーイベントに来てくれた方が渡してくれた」「600人ぐらい」と語り、「毎年プレゼント開封配信をやってるんですけど、今年は7時間ぐらいかかった」と驚きのエピソードを明かした。
また、“えなこ史上最小布面積”と話題の最新写真集について、コスプレではなく“ギリギリ水着写真集になったワケ”を明かす場面も。「コスプレ写真集ばかり出してきたので、普通のも出してみたい」と語ったえなこは、「準備の段階で編集部もマネージャーも普通のグラビアの写真集だと思っていたので、普通の水着を用意されたんです。『これじゃない』って全部変えさせて、『私はこういうのがやりたいんだ』って」と、自ら際どい衣装での撮影を望んだと語った。
