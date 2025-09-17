ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡¢¡È¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼¡É¤À¤Ã¤¿1980Ç¯Âå¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿°Õ³°¤ÊºîÉÊ¹ðÇò¡¡Åö»þ¤Î°õ¾Ý¡Ö¤¹¤´¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡Ê55¡Ë¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ý¥á¥é¡¼¥È¡¢¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡¦¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¡õ1980Ç¯Âå¡×Å¸¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡Ä¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤é
¡¡¡Ö¥Ý¥á¥é¡¼¥È¡¢¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡¦¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¡õ1980Ç¯Âå¡×Å¸¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥á¥¾¥ó¡¦¥Ý¥á¥é¡¼¥È¤¬¡¢ÅÁÀâÅª¤Ê¼Ì¿¿²È¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡¦¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊºîÉÊ¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥á¥¾¥ó¤Ë¤è¤ë½é¤ÎÃ±ÆÈÅ¸¡£¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡¦¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¤Ë¤è¤ë¥â¥Î¥¯¥íºîÉÊ¤È¡¢¥Ý¥á¥é¡¼¥È¤¬1980Ç¯Âå¤È¤¤¤¦²«¶â´ü¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¥Á¥§¡¼¥ó¤ä¥«¥é¡¼¥¸¥§¥à¥¹¥È¡¼¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥Ô¡¼¥¹¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡£Èà¤Î¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤·»É·ãÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¥Ý¥á¥é¡¼¥È¤Î³×¿·Åª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÂª¤¨¡¢¼«Í³¤Ç¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿½÷ÀÁü¤ò»¾¤¨¤¿ÊÑ³×¤Î»þÂå¤ò¤¿¤É¤ëÎ¹¤Ø¤È¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¡¹¤òÍ¶¤¦¡£
¡¡¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥·¥Ã¥¯¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ë¡¢¥Ý¥á¥é¡¼¥È¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡¢¥ê¥ó¥°¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿ÀÐÅÄ¡£²°³°¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢É½»²Æ»¤òÄÌ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÇÐÍ¥¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¡¼¥Ì¡¦¥ë¥í¥ï¡á¥Ü¥ê¥å¡¼¡Ê62¡Ë¡¢ÂæÏÑ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥ê¥ó¡¦¥Á¡¼¥ê¥ó¡Ê50¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï°Ï¤ß¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£1980Ç¯Âå¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Æ±Å¸¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö1980Ç¯Âå¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡¢²»³Ú¡¦±Ç²è¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÀÐÅÄ¤Ï¾¯¤·¹Í¤¨¤¿¸å¡Ö80Ç¯Âå¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤³¤½¡ØE.T.¡Ù¤È¤«¡Ä¡£¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¤ÎÁ´À¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢¡Ø¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥À¥ó¥¹¡Ù¤È¤«¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥ë¡¼¥¹¡Ù¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¸µµ¤¤Ë²Ú¤ä¤«¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Ï10Âå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Î¤¹¤´¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¼þ¤ê¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±Å¸¤Ï9·î18Æü¤«¤é10·î6Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦OMOTESANDO CROSSING PARK¤Ç³«ºÅ¡£Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¤À¤¬¡¢Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
