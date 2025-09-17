元フジテレビでフリーアナウンサーの笠井信輔（62）が17日、自身のインスタグラムを更新。人気女優との出会いを明かした。

笠井アナは「今や国民的女優という肩書も付けられるようになった伊藤沙莉さん」と投稿し、伊藤と並んでピースサインをするツーショットを公開。「彼女がまだ今ほど有名でなかった8年ほど前、舞台で拝見した女優さんがあまりに生き生きとしていたので 知りもしないのに突然楽屋を訪ねたのが沙莉さん」と出会いを明かした。

「初めての私に満面の笑みで好印象 『伊藤さんの声は、それ絶対、魅力で武器になります。将来きっともっとさらに人気者になると思います』などと声をかけさせていただいたのが昨日のことのよう」と当時のやり取りを振り返り、「その伊藤沙莉さんの主演映画が公開中です」と5日から公開している伊藤主演の映画「風のマジム」を紹介した。

物語のあらすじを説明した上で「これが実話の映画化で この役、沙莉さんがやらなくて誰がやるんですか！というくらいハマってるんです」と太鼓判。「ホントにさわやかで、すがすがしく、朝ドラのヒロインのような役に 見ているこちらが自然と笑顔に 励まされてしまうんです」と感想をつづった。