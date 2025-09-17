ATEEZ¡¦¥ß¥ó¥®¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×4Ç¯È¾¤Ö¤ê¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤Ç°ÕÍßÇ³¤ä¤¹
¡¡´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤8¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖATEEZ¡×¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÆüËÜ¥»¥«¥ó¥É¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖAshes¡¡to¡¡Light¡×È¯ÇäµÇ°¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¹õ¤¤°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸½¤ì¡¢¡ÖAsh¡×¤ò¥¯¡¼¥ë¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£±Ô¤¤´ãº¹¤·¤Ç²ñ¾ì¤ò¥·¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ú¤¹þ¤ó¤À¡£º£ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢HONGJOONG¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢ATINY¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡£2¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¼Æ¸¤¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥×¡¼¥ë¤Ë½¸¤á¤ë¾¡Éé¤ò¹Ô¤¦¤â¡¢8¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡£HONGJOONG¤¬¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥×¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¡¼¥ë¤´¤È¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÂçÇú¾Ð¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈHONGJOONG¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢ÆüËÜ¸ø±é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢MINGI¤Ï¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¡È¹Ô¤¤¿¤¤¡É¤Ç¤¹¤è¡©¡×¡Ö¤Þ¤À¥×¥é¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¹²¤Æ¤Æ¥Õ¥©¥í¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¤â¡¢MINGI¤Ï¡ÖÀ¤³¦À¬Éþ¤¬Ì´¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡ÖCrescendo¡×¤ò¤·¤Ã¤È¤ê²Î¤¤¾å¤²¡¢ºÇ¸å¤ËµÒÀÊ¤ò¶î¤±²ó¤Ã¤Æ¡ÖFACE¡×¤òÈäÏª¡£Âç´¿À¼¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£