¡¡º£²Æ¡Ê6¡Á8·î¡Ë¤ÎµÏ¿Åª¤Ê¹â²¹¤ò¼õ¤±¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï17Æü¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬40ÅÙ°Ê¾å¤ÎÆü¤ËÌ¾¾Î¤òÉÕ¤±¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¹ó½ëÆü¡×¤Ê¤É¤¬¸õÊä¤Ç¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¡£Áá¤±¤ì¤ÐÍèÇ¯²Æ¤Þ¤Ç¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²Æ¤Ë40ÅÙ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ÑÂ¬ÅÀ¤Ï±ä¤Ù30¤Ë¾å¤ê¡¢Ç¯´Ö¤ÎÃÏÅÀ¿ô¤È¤·¤Æ²áµîºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï35ÅÙ°Ê¾å¤ò¡ÖÌÔ½ëÆü¡×¡¢30ÅÙ°Ê¾å¤ò¡Ö¿¿²ÆÆü¡×¤È¤·¡¢Æü¤´¤È¤ÎÃÏÅÀ¿ô¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¤ÎÆüËÜ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤ò2.36ÅÙ¾å²ó¤ê¡¢1898Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°Ê¹ß¤ÇºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£8·î5Æü¤Ë¤Ï·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Ç41.8ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢¹ñÆâºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£