Ä¹Þ¼¹ä¤ÎÄ¹ÃË¡¦WATARU¡¢Äà¤ê¤ò³Ú¤·¤à¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö3À¤Âå¤¹¤´¤¯¥¹¥Æ¥¤Ê»þ´Ö¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÄ¹Þ¼¹ä¡Ê69¡Ë¤È¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¤ä¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎWATARU¡Ê36¡Ë¤¬¡¢¿Æ»Ò3À¤Âå¤ÇÄà¤ê¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉã¡¦Ä¹Þ¼¹ä¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤äÌ¼¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤¿²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2021Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢¸½ºß¤Ï3ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦Lala¤Á¤ã¤ó¡¢2ºÐ¤Î¼¡½÷¡¦Yula¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëWATARU¡£Instagram¤Ç¤ÏÉã¡¦Ä¹Þ¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢³¤¤Ç¤Î3À¤Âå¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
Äà¤ê¤ò³Ú¤·¤à¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡16Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ã¤¿¤É¡¼ Äà¤Ã¤¿´î¤Ó ¤·¤á¤ëÈá¤·¤ß Ì¿¤òÄº¤¯¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡£Äº¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ì¼¤¿¤Á¤ÈÄà¤ê¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ä¡¢Äà¤Ã¤¿µû¤ò»ý¤ÄÄ¹Þ¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö3À¤Âå¤¹¤´¤¯¥¹¥Æ¥¤Ê»þ´Ö¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤ó¤È¹ä¤µ¤ó¡ª¤Û¤Ã¤³¤ê¼Ì¿¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë