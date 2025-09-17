日向坂46金村美玖、小坂菜緒とWセンター発表後に“2人だけの会話” メンバー卒業への率直な思いも【「お願いバッハ！」インタビュー】
【モデルプレス＝2025/09/17】日向坂46が9月17日に15thシングル「お願いバッハ！」をリリース。モデルプレスでは二期生の金村美玖（かねむら・みく／23）にインタビューを行い、ともにセンターを務める同期・小坂菜緒とのエピソード、一期生や同期の卒業で今思うことを語ってもらった。
― まずは、「お願いバッハ！」を最初にお聞きになった時の感想を教えてください。
金村：「G線上のアリア」が曲中に使用されていて驚きました。日向坂としては初めての試みでしたので、どのような振り付けになるのか、ファンの皆さまがどのように受け止めてくださるのか、想像が膨らみました。
― 同期の小坂菜緒さんと初めてWセンターを務めることでも話題になっています。
金村：全く想像していなかったので驚きましたが、心のどこかで「いつかできたら」と夢を描いていたので、実現できて嬉しく思います。前作・前々作で小坂が続けてセンターを務めていて、その次にこうやって一緒にセンターに立てるということで、少しでも楽しい期間になったら良いなと思います。二期生が少なくなってきている中で、引っ張っていかなきゃいけない立場でもあると思うのですが、何より楽しんで取り組むことが、後輩にも伝わって良いパフォーマンスに繋がると考えています。あまり気難しく考えず、2人でいい雰囲気でやっていけたらと思います。
― フォーメーション発表時にお二人でお話しされたことはありますか？
金村：普段から背中で会話をするようなことが多くて。正面から向き合って話すのは、照れくささを感じるほど距離が近いんです（笑）。発表後は「よろしくね」という目配せがあり、思わず笑みがこぼれました。菜緒ちゃんも嬉しそうな表情をしていて、私も嬉しい気持ちになりました。
― MV撮影時の思い出に残っているエピソードはありますか？
金村：今回のMVはみんなで北海道に行ったんです。飛行機に乗って遠出をしてMV撮影するのは珍しかったので、小旅行のような感覚でした。広大な自然や可愛らしい庭園といった北海道らしいロケーションでの撮影は、楽曲にもよく合っていて、とても素敵な映像になったと思います。
― 楽曲の推しポイントも教えてください！
金村：サビの振り付けです！「お願いバッハ」の部分で両手を2回、可愛く回す動作があり、とてもキャッチーで真似しやすい振付になっているので、一緒に楽しんでいただけると思います。
― 「お願いバッハ！」というタイトルにちなみ、お願いして叶えたいことはありますか？
金村：長いお休みがあったら旅行に行きたいです！富山の黒部ダムに行きたかったのですが、以前挑戦した際は天候が悪く、お寿司だけをいただいて帰ってきました（笑）。ぜひリベンジしたいです。
― 5月に一期生が全員卒業し、新体制がスタートしましたが、グループの変化を実感することはありますか？
金村：変化はとても感じます。オリジナルメンバーが減って、フォーメーションチェンジがどうしても発生してしまう時などに時代の進みを実感します。でも、後輩たちも一期生さんの活躍を近くで見てきたと思うので、その姿勢を根本に持っている子が多く、伝統はしっかり残っていると感じています。
― 同期である河田陽菜さんが今作の活動をもってご卒業されますが、どのように受け止めていますか？
金村：やっぱり寂しい気持ちが大きいです。年上ではありますが、みんなの妹のような存在で、ずっといてくれるような気もしていた部分があったので未だに実感が湧きません。まだじっくりと会話はできていないのですが、ツアーもあるので、その時間を共有しながら前向きに卒業を見送ることができたらいいなと思います。
― 最後に、夢を追う読者へ向けて、金村さんが今思う夢を叶える秘訣を教えて下さい。2024年4月のインタビューでは「初心を忘れないこと」と話していました。
金村：諦めない心です。時代の変化に応じて柔軟に対応する必要はありますが、どうしても譲れない部分は絶対に守る。私は頑固な部分があるので（笑）。そこで自分が負けてしまったら、一生叶えられないと思うので、ちゃんと自分を持つことが重要だと思います。
【日焼け対策を教えて！】
金村：最近は肌のくすみが気になってきて、ビタミンCやグルタチオンなどを摂取して美白ケアをしています。あとはパックでしっかり保湿することが大事かなと思います！
【今秋挑戦したいことは？】
金村：9月10日が誕生日なので、高級なお寿司に行ってみたいです（笑）。人生経験として、いつかカウンターのお寿司に行ってみたいなと思っていて。誕生日ぐらいしか機会がないので、行けたらいいなと思います。（※インタビューは8月）
今作は二期生・金村と小坂がWセンターを務め、二期生〜四期生までの全19人が参加。全編北海道で撮影したMVは「NEW CLASSIC」というテーマのもと、音楽の上で1つになる19人を描いており、強い意志を持って次のステージへ踏み出す、新たな日向坂46の姿を表現している。
生年月日：2002年9月10日／星座：おとめ座／身長：163cm／出身地：埼玉県／血液型：O型
